У Карпатах киянин намагався втекти до Румунії, але зустрів розлючену ведмедицю

Спроба незаконного перетину державного кордону ледь не коштувала чоловіку життя

На Закарпатті спроба незаконного транзиту через українсько-румунський кордон завершилася нетиповою рятувальною операцією. Житель столиці, який вирішив оминути офіційні пункти пропуску через високогір'я, опинився сам на сам із дикою природою Карпат. Неочікувана зустріч із господаркою лісу змусила порушника кардинально змінити свої плани та благати про допомогу правоохоронців. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Державну прикордонну службу України.

За даними відомства, винахідливий киянин самостійно розробив для себе піший маршрут до Румунії, який пролягав через важкодоступну та лісисту гірську місцевість. Сподіваючись, що темрява допоможе йому непомітно перетнути лінію кордону, чоловік вирушив у дорогу вночі.

Проте організатор «зеленого туризму» не врахував, що весняно-літній період у Карпатах – це час активності диких звірів. Під час проходження чергової лісової ділянки просто перед чоловіком із хащів вийшла велика ведмедиця. Опинившись у критичній ситуації та розуміючи, що втекти від хижака на рівній поверхні не вдасться, киянин згадав базові правила виживання – він миттєво видерся на найближче високе дерево.

Ведмедиця не поспішала йти геть, заблокувавши втікача на гілках. Розуміючи, що нічний холод та страх падіння не залишають йому вибору, а подорож до Румунії остаточно зірвано, чоловік дістав мобільний телефон і набрав екстрений номер прикордонної служби.

«На виклик оперативно прибули прикордонники Мукачівського загону. На той момент тварина вже зникла з місця події. Чоловіка безпечно зняли з дерева та доправили до підрозділу. Стосовно нього складено адмінпротокол», – розповіли в ДПСУ.

Матеріали справи найближчим часом буде скеровано до суду, який і визначить розмір штрафу для порушника.

