Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

У Карпатах киянин намагався втекти до Румунії, але зустрів розлючену ведмедицю

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
google social img telegram social img facebook social img
У Карпатах киянин намагався втекти до Румунії, але зустрів розлючену ведмедицю
Ведмедиця зупинила порушника кордону
фото: скріншот з відео
Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google додати зараз

Спроба незаконного перетину державного кордону ледь не коштувала чоловіку життя

На Закарпатті спроба незаконного транзиту через українсько-румунський кордон завершилася нетиповою рятувальною операцією. Житель столиці, який вирішив оминути офіційні пункти пропуску через високогір'я, опинився сам на сам із дикою природою Карпат. Неочікувана зустріч із господаркою лісу змусила порушника кардинально змінити свої плани та благати про допомогу правоохоронців. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Державну прикордонну службу України.

За даними відомства, винахідливий киянин самостійно розробив для себе піший маршрут до Румунії, який пролягав через важкодоступну та лісисту гірську місцевість. Сподіваючись, що темрява допоможе йому непомітно перетнути лінію кордону, чоловік вирушив у дорогу вночі.

Підписуйтеся на канал «Главкома» у соцмережі Х

Проте організатор «зеленого туризму» не врахував, що весняно-літній період у Карпатах – це час активності диких звірів. Під час проходження чергової лісової ділянки просто перед чоловіком із хащів вийшла велика ведмедиця. Опинившись у критичній ситуації та розуміючи, що втекти від хижака на рівній поверхні не вдасться, киянин згадав базові правила виживання – він миттєво видерся на найближче високе дерево.

Ведмедиця не поспішала йти геть, заблокувавши втікача на гілках. Розуміючи, що нічний холод та страх падіння не залишають йому вибору, а подорож до Румунії остаточно зірвано, чоловік дістав мобільний телефон і набрав екстрений номер прикордонної служби.

«На виклик оперативно прибули прикордонники Мукачівського загону. На той момент тварина вже зникла з місця події. Чоловіка безпечно зняли з дерева та доправили до підрозділу. Стосовно нього складено адмінпротокол», – розповіли в ДПСУ.

Матеріали справи найближчим часом буде скеровано до суду, який і визначить розмір штрафу для порушника.

Нагадаємо, через падіння російського безпілотника на житловий будинок Бухарест вживає рішучих дипломатичних та безпекових заходів. Про це пише «Главком» із посиланням на Politico.

Влада країни ухвалила рішення ліквідувати єдине генеральне консульство РФ у Констанці та депортувати його керівника. Окрім цього, Румунія звернеться до Північноатлантичного альянсу з вимогою якнайшвидше надати системи протиповітряної оборони.

Читайте також:

Теги: кордон Румунія тварини прикордонники

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Президент попередив про масований обстріл, Повалій засуджено до 12 років. Головне за 29 травня 2026
Президент попередив про масований обстріл, Повалій засуджено до 12 років. Головне за 29 травня 2026
Вчора, 21:20
Оана Цою зробила заяву про інцидент з дроном Росії
Падіння російського дрона. Румунія заговорила про четверту статтю НАТО
Вчора, 10:57
Пожежа у будинку після атаки БпЛА
Міноборони Румунії підтвердило, що на багатоповерхівку впав російський дрон
Вчора, 06:20
Уявлення Трампа про міжнародні кордони є відверто розмитим
Імперський підхід Трампа до кордонів руйнує глобальну стабільність – NYT
28 травня, 04:14
Європейські країни дедалі активніше переглядають правила перебування українців
Кого з українців виженуть із ЄС? Голова Державної міграційної служби пояснила ситуацію
23 травня, 10:04
Власникам домашніх тварин пояснили, які документи тепер обов’язкові для в’їзду до ЄС
Європа змінила правила ввезення тварин: деталі для українців
12 травня, 08:47
Замість стихійного очікування в черзі водій отримує завчасно визначений час оформлення
На кордоні з Польщею запрацює електронне бронювання для вантажівок
9 травня, 00:25
Прем'єр-міністр Румунії Іліє Боложан залишив будівлю парламенту після того, як 281 депутат проголосував за недовіру його Кабмін
Румунія відправила у відставку проєвропейський уряд
5 травня, 16:37
Після звільнення борсук поспішив повернутися у ліс
В Києві врятовано борсука, який впав у підтоплений колодязь і повис на дротах (відео)
1 травня, 14:17

Події в Україні

У Карпатах киянин намагався втекти до Румунії, але зустрів розлючену ведмедицю
У Карпатах киянин намагався втекти до Румунії, але зустрів розлючену ведмедицю
Росіяни знищили вокзал у Шостці
Росіяни знищили вокзал у Шостці
«Новітня» ракета «Орешнік» виявилася дев'ятирічним раритетом без західних чипів
«Новітня» ракета «Орешнік» виявилася дев'ятирічним раритетом без західних чипів
Спецпризначенці «Альфи» СБУ за тиждень спопелили понад 500 одиниць техніки та логістики ворога
Спецпризначенці «Альфи» СБУ за тиждень спопелили понад 500 одиниць техніки та логістики ворога
На Запоріжжі у лікарні помер поранений через обстріли чоловік
На Запоріжжі у лікарні помер поранений через обстріли чоловік
На Сумщині ворог вдарив дроном по АЗС
На Сумщині ворог вдарив дроном по АЗС

Новини

В Україні короткочасні дощі, грози: погода на 30 травня 2026 року
Сьогодні, 05:59
У Росії знову обвалився рейтинг Путіна, попри маніпуляції соціологів із методикою
Вчора, 22:06
На Київщині сталася смертельна ДТП за участю неповнолітніх водіїв (фото)
Вчора, 21:46
Президент Румунії розповів деталі розслідування атаки російського дрона
Вчора, 21:00
Трамп висунув ультиматум Ірану і заявив про зняття блокади Ормузької протоки
Вчора, 20:19
Путін подивився, що коїться на фронті, і відчув кінець війни
Вчора, 19:50

Прес-релізи

MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
21 травня, 17:11
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua