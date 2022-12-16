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Вивозили українських дітей до РФ: СБУ повідомила про підозру «посадовцям» з оточення Пушиліна

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Вивозили українських дітей до РФ: СБУ повідомила про підозру «посадовцям» з оточення Пушиліна
СБУ встановила місця їх перебування і проводить заходи для притягнення до відповідальності
фото: пресслужба СБУ

Наразі зловмисники перебувають на тимчасово окупованій території сходу України

Служба безпеки продовжує викривати керівників окупаційних адміністрацій країни-агресора у захоплених районах сходу України.

У результаті слідчо-оперативних дій СБУ зібрала беззаперечні докази вини ще двох «посадовців» псевдодержавних утворень на тимчасово окупованих територіях Донецької області. Зловмисниками є «министр здравоохранения» та «министр доходов и сборов» «ДНР». Про це повідомляє пресслужба відомства.

«Ці двоє російських громадян входять до найближчого оточення ватажка терористів Пушиліна і за його «протекцією» були призначені до керівних лав окупаційних органів у липні цього року. Саме вони причетні до організації примусового вивезення українських дітей-сиріт з тимчасово захоплених районів Донеччини до РФ під виглядом поїздок до дитячих таборів.  Також керівник окупаційного «минздраву» займався переформатуванням медичної галузі регіону під потреби країни-агресора», – йдеться у повідомленні.

Встановлено, що за його вказівкою переоблаштовують місцеві лікарні у військові шпиталі для прийому поранених окупантів.

При цьому очільник «минфину «ДНР» займається питаннями перелаштування промислових потужностей регіону для забезпечення потреб воєнно-промислового комплексу та військових угруповань рф.

На підставі зібраної доказової бази слідчі Служби безпеки повідомили обом фігурантам про підозру за ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) Кримінального кодексу України.

Наразі зловмисники перебувають на тимчасово окупованій території сходу України.

Однак, СБУ встановила місця їх перебування і проводить заходи для притягнення до відповідальності. 

Раніше повідомлялося, що СБУ встановила організаторів псевдореферендумів в «Л/ДНР».

Теги: «ДНР» діти СБУ війна

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