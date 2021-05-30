Мер закарпатського містечка розпорядився закривати на ніч кладовище без паркану

Цвинтар хотіли закрити, щоб уникнути актів вандалізму, але забули, що він неогороджений

Навіть із фасадних сторін обох частин цвинтаря паркан встановлено лише фрагментарно

Міський голова Берегового, що на Закарпатті, розпорядився на ніч замикати браму центрального кладовища. Про це мер Золтан Бабаяк написав на своїй сторінці у facebook. Вхід буде обмежено із 21:00 до 09:00 «з метою уникнення крадіжок, актів вандалізму, порушення благоустрою».

«Майстри, які проводять встановлення чи оновлення надмогильних пам’ятників, для заїзду на територію цвинтаря мають звертатися до адміністрації ритуальної служби, а також зобов’язуються компенсувати прибирання після своїх робіт», – написав Золтан Бабаяк.

Ініціатива слушна, погоджується місцеве видання «Перший.com.ua», якби не один факт. Навіть із фасадних сторін обох частин цвинтаря паркан встановлено лише фрагментарно.

Раніше повідомлялося, що у Карпастькому біосферному заповіднику розпочалося масове цвітіння Долини нарцисів. Розташове це унікальне місце на Хустщині.

Також у Закарпатській області скасовано всі рішення органів місцевого самоврядування про функціонування регіональних мов, заявив уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь.