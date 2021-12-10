ВМС України: Росія перекрила 70% акваторії Азовського моря

Подібні перекриття районів відбуваються систематично та перешкоджають вільному судноплавству в Азовському морі

Командування Військово-морських сил України заявляє про те, що російський військовий флот перекрив судноплавство на 70% акваторії Азовського моря. Про це повідомляє ВМС України.

«РФ продовжує провокативні дії проти України. Станом на 10 грудня Російською Федерацією перекрито близько 70% акваторії Азовського моря. Наразі росіянами розміщено навігаційні попередження (ПРИПи) про обмеження судноплавства у визначених районах начебто у зв’язку з проведенням артилерійських стрільб в районах поблизу м. Маріуполь, м. Бердянськ та м. Генічеськ», – йдеться у повідомленні.

Подібні перекриття районів відбуваються систематично та перешкоджають вільному судноплавству в Азовському морі. Оголошення навігаційних попереджень Російською Федерацією в Азовському морі у безпосередній близькості до пунктів базування українських ВМС та цивільних портів вважають відкритою провокацією.

«Подібні дії агресора вкотре демонструють намагання РФ перетворити Азовське море на своє внутрішнє «озеро»», – зазначили у ВМС.

На карті видно обмеження судноплавства через стрільби росіян

Нагадаємо, учора стало відомо, що в Росії заявили про те, що український корабель «Донбас» ВМС рухається у бік Керченської протоки. Федеральна служба безпеки вимагала змінити курс.