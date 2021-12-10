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    ВМС України: Росія перекрила 70% акваторії Азовського моря

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    У ВМС дії Росії назвали &nbsp;відкритою провокацією - ВМС України: Росія перекрила 70% акваторії Азовського моря
    У ВМС дії Росії назвали  відкритою провокацією
    фото mil.gov.ua

    Подібні перекриття районів відбуваються систематично та перешкоджають вільному судноплавству в Азовському морі

    Командування Військово-морських сил України заявляє про те, що російський військовий флот перекрив судноплавство на 70% акваторії Азовського моря. Про це повідомляє ВМС України.

    «РФ продовжує провокативні дії проти України. Станом на 10 грудня Російською Федерацією перекрито близько 70% акваторії Азовського моря. Наразі росіянами розміщено навігаційні попередження (ПРИПи) про обмеження судноплавства у визначених районах начебто у зв’язку з проведенням артилерійських стрільб в районах поблизу м. Маріуполь, м. Бердянськ та м. Генічеськ», – йдеться у повідомленні.

    Подібні перекриття районів відбуваються систематично та перешкоджають вільному судноплавству в Азовському морі. Оголошення навігаційних попереджень Російською Федерацією в Азовському морі у безпосередній близькості до пунктів базування українських ВМС та цивільних портів вважають відкритою провокацією.

    «Подібні дії агресора вкотре демонструють намагання РФ перетворити Азовське море на своє внутрішнє «озеро»», – зазначили у ВМС.

    На карті видно обмеження судноплавства через стрільби росіян

    На карті видно обмеження судноплавства через стрільби росіян

    Нагадаємо, учора стало відомо, що в Росії заявили про те, що український корабель «Донбас» ВМС рухається у бік Керченської протоки. Федеральна служба безпеки вимагала змінити курс.

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    Теги: Маріуполь Росія Донбас корабель Азовське море ВМС флот море
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    ВМС України: Росія перекрила 70% акваторії Азовського моря