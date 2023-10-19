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Мігранти з РФ тисячами переселяються до Маріуполя – радник мера

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Мігранти з РФ тисячами переселяються до Маріуполя – радник мера
До Маріуполя приїхало приблизно вже 50 тис. мігрантів
фото ілюстративне

Міграцію етнічних меншин до Маріуполя росіяни стимулюють грошима

У тимчасово окупований Маріуполь продовжують з'їжджатися російські мігранти із Середньої Азії. Наразі місто переповнене росіянами, чеченцями та дагестанцями, які приїхали на заробітки. Про це розповів радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко в інтерв'ю «24 каналу».

За його словами, міграцію етнічних меншин до Маріуполя росіяни стимулюють грошима. Деякі їдуть навіть із Ростова-на-Дону. У місті їх приблизно вже 50 тис.

«Потік цього ла*на не припиняється. Я вже навіть не розумію, де вони планують жити, тому що там немає місць для розселення. Але вони приїжджають», – наголосив Андрющенко.

Він зазначив, що приїжджим платять такі зарплати, які вони не можуть заробити на території Росії. Кремль хоче наповнити Маріуполь росіянами й утримати їх там.

«Ми знаємо, що буде далі. Їх уже почали забирати на фронт», – зазначив Андрющенко.

За його словами, мігранти приїжджають до Маріуполя цілими сім'ями. Багато хто привозить своїх дружин і дітей. Так, «хід жаби» в місті стали «звичайною справою».

«Просто для розуміння, наскільки там змінився національно-етнічний склад», – наголосив Андрющенко.

Він зазначив, що разом із мігрантами в місті з'являються і російські проблеми. Наприклад, конфлікти на релігійному ґрунті. Чеченці, дагестанці, узбеки, таджики формують банди, які з'ясовують стосунки між собою.

Раніше повідомлялося, що Мігранти з Центральної Азії створили щонайменше два злочинних угруповання в Маріуполі.

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Теги: Маріуполь мігранти окупація радник російське телебачення росіяни

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