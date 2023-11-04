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Міністр оборони прокоментував звільнення командувача Сил спецоперацій

Надія Карбунар
glavcom.ua
Міністр оборони прокоментував звільнення командувача Сил спецоперацій
Екскомандувач ССО Хоренко дізнався про свою відставку зі ЗМІ
фото з відкритих джерел

Генерал-майор Хоренко знадобився на іншому напрямку

Міністр оборони України Рустем Умєров, за поданням якого було звільнено командувача Сил спеціальних операцій ЗСУ Віктора Хоренка, прокоментував кадрове рішення.

«Учора за моїм поданням, як це передбачено законодавством, було ухвалено кадрове рішення щодо командувача Сил спеціальних операцій ЗСУ. Генерал-майор Хоренко зараз потрібний на певному напрямку, він продовжить службу в Міністерстві оборони України», – написав Умєров на своїй сторінці у Facebook.

Міністр оборони також зауважив, що додатково коментувати причини та передумови зміни керівних військових посад під час війни – надавати підстави ворогові послаблювати Україну.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський змінив командувача Сил спеціальних операцій Збройних Сил України. Посаду обійняв Сергій Лупанчук. Про це йдеться в указі №728/2023 на сайті Офісу президента. Також Зеленський підписав указ про звільнення Віктора Хоренка з посади командувача ССО.

Глава держави зазначив, що колишній командувач ССО генерал Віктор Хоренко продовжуватиме і надалі виконувати спеціальні завдання у складі Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

Віктор Хоренко заявив, що про свою відставку дізнався з медіа. Мовляв, головнокомандувач Валерій Залужний також не зміг пояснити причину цього. За словами Хоренка, головнокомандувач мав робити відповідне подання, але сам Валерій Залужний відповів йому, що такого не робив. Від Залужного він почув, що питань чи претензій до нього щодо виконання бойових завдань немає.

До слова, новий командувач Сил спеціальних операцій Збройних сил України (ССО ЗСУ) Сергій Лупанчук є досвідченим офіцером, який брав участь у боях.

Теги: звільнення Рустем Умєров війна Міноборони Володимир Зеленський президент Валерій Залужний

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