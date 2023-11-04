За чиїм поданням Зеленський звільнив командувача ССО? Банкова назвала ім’я

Екскомандувач ССО Віктор Хоренко дізнався про свою відставку зі ЗМІ

Президент України Володимир Зеленський звільнив командувача Сил спеціальних операцій ЗСУ Віктора Хоренка за поданням міністра оборони Рустема Умєрова. Про це повідомив УП заступник керівника Офісу президента Роман Машовець.

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«Згідно з законом України про національну безпеку, командувачі видів, окремих родів військ (сил) Збройних сил України призначаються на посаду і звільняються з посади президентом України за поданням міністра оборони України. Таке подання було отримано Офісом президента згідно з чинним законодавством», – сказав він.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський змінив командувача Сил спеціальних операцій Збройних Сил України. Посаду обійняв Сергій Лупанчук. Про це йдеться в указі №728/2023 на сайті Офісу президента. Також Зеленський підписав указ про звільнення Віктора Хоренка з посади командувача ССО.

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Глава держави зазначив, що колишній командувач ССО генерал Віктор Хоренко продовжуватиме і надалі виконувати спеціальні завдання у складі Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

Віктор Хоренко заявив, що про свою відставку дізнався з медіа. Мовляв, головнокомандувач Валерій Залужний також не зміг пояснити причину цього. За словами Хоренка, головнокомандувач мав робити відповідне подання, але сам Валерій Залужний відповів йому, що такого не робив. Від Залужного він почув, що питань чи претензій до нього щодо виконання бойових завдань немає.

До слова, новий командувач Сил спеціальних операцій Збройних сил України (ССО ЗСУ) Сергій Лупанчук є досвідченим офіцером, який брав участь у боях.