Головна Країна Політика
search button user button menu button

За чиїм поданням Зеленський звільнив командувача ССО? Банкова назвала ім’я

Оксана Воронцова
glavcom.ua
За чиїм поданням Зеленський звільнив командувача ССО? Банкова назвала ім’я
Екскомандувач ССО Віктор Хоренко дізнався про свою відставку зі ЗМІ
фото з відкритих джерел

Президент України Володимир Зеленський звільнив командувача Сил спеціальних операцій ЗСУ Віктора Хоренка за поданням міністра оборони Рустема Умєрова. Про це повідомив УП заступник керівника Офісу президента Роман Машовець.

«Згідно з законом України про національну безпеку, командувачі видів, окремих родів військ (сил) Збройних сил України призначаються на посаду і звільняються з посади президентом України за поданням міністра оборони України. Таке подання було отримано Офісом президента згідно з чинним законодавством», – сказав він.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський змінив командувача Сил спеціальних операцій Збройних Сил України. Посаду обійняв Сергій Лупанчук. Про це йдеться в указі №728/2023 на сайті Офісу президента. Також Зеленський підписав указ про звільнення Віктора Хоренка з посади командувача ССО.

Глава держави зазначив, що колишній командувач ССО генерал Віктор Хоренко продовжуватиме і надалі виконувати спеціальні завдання у складі Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

Віктор Хоренко заявив, що про свою відставку дізнався з медіа. Мовляв, головнокомандувач Валерій Залужний також не зміг пояснити причину цього. За словами Хоренка, головнокомандувач мав робити відповідне подання, але сам Валерій Залужний відповів йому, що такого не робив. Від Залужного він почув, що питань чи претензій до нього щодо виконання бойових завдань немає.

До слова, новий командувач Сил спеціальних операцій Збройних сил України (ССО ЗСУ) Сергій Лупанчук є досвідченим офіцером, який брав участь у боях.

Теги: ЗСУ Володимир Зеленський Офіс президента

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

«Міняти треба не воєнкомів, а саму систему призову і мобілізації в армію»
Стаття Залужного для The Economist. Три головних сигнали
Вчора, 07:05
Перед зимою ЗСУ отримають від партнерів ще додаткові засоби ППО
Данілов пояснив, чому Україна орендує деякі системи ППО
2 листопада, 16:19
На сході та півдні тривають запеклі бої
Окупанти перегруповують свої війська на одному з напрямків: дані Генштабу
27 жовтня, 07:24
Нові безпілотники, якими РФ атакувала Київщину
Повітряні сили прокоментували нові дрони, які нещодавно атакували Київщину
24 жовтня, 10:53
Вартість РЛС «Зоопарк» перевищує позначку в $10 млн
ЗСУ знищили «Зоопарк» за понад $10 млн
22 жовтня, 14:34
ЗСУ відкинули росіян із західних околиць Роботиного – ISW
ЗСУ відкинули росіян із західних околиць Роботиного – ISW
22 жовтня, 04:10
Путін зазначив, що на окремих ділянках бойових дій Україна готує нові активні наступальні операції
Путін зробив нову скандальну заяву про контрнаступ ЗСУ
15 жовтня, 11:48
Запаси артилерійських снарядів у США виснажуються, через що в Україну почали надходити касетні боєприпаси
Позиція республіканців щодо України може перешкодити контрнаступу ЗСУ – FT
12 жовтня, 14:24
Захисники знищили 21 одиницю військової техніки противника
ЗСУ повідомили про значні втрати окупантів на одному з напрямків
8 жовтня, 12:13

Політика

За чиїм поданням Зеленський звільнив командувача ССО? Банкова назвала ім’я
За чиїм поданням Зеленський звільнив командувача ССО? Банкова назвала ім’я
У мережі з’явилися фото екстравагантних картин з офісу екснардепа Микитася
У мережі з’явилися фото екстравагантних картин з офісу екснардепа Микитася
Зеленський та Урсула фон дер Ляєн взяли участь в урочистостях на вокзалі
Зеленський та Урсула фон дер Ляєн взяли участь в урочистостях на вокзалі
Президентка Єврокомісії розкрила мету візиту до Києва
Президентка Єврокомісії розкрила мету візиту до Києва
США та ЄС обговорюють з Україною можливість переговорів із РФ – NBC News
США та ЄС обговорюють з Україною можливість переговорів із РФ – NBC News
До Києва приїхала президентка Єврокомісії
До Києва приїхала президентка Єврокомісії

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
61K
Європейці зіткнулися з несподіваною проблемою через війну в Україні
32K
Україна «буде наша», а Зеленський збирається втекти: чергова маячня від Лукашенка
24K
«Почнемо допомагати Ізраїлю». Іноземні благодійники погрожують Україні згортанням роботи
11K
Зеленський призначив нового командувача ССО
8744
4 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
5663
Фінський супермаркет потрапив у гучний скандал через горіхи

Новини

Вступ до НАТО. Порошенко попередив: вікно можливостей закривається
Сьогодні, 11:46
Окупанти активізували штурмові дії: Генштаб назвав напрямки
Сьогодні, 06:56
Землетрус в Непалі, загибель журналіста на фронті: головне за ніч
Сьогодні, 06:50
Сильний вітер і дощі: прогноз погоди на 4 листопада
Сьогодні, 04:40
4 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00
Ракетні війська знищили ще чотири бази окупантів і пункт управління
Вчора, 07:10

Прес-релізи

Стартує набір в політичну школу для молоді «LEAD:UA»
Стартує набір в політичну школу для молоді «LEAD:UA»
27 жовтня, 11:56
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту