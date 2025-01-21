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Міноборони назвало найпопулярніші спеціальності в рекрутингових центрах

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Міноборони назвало найпопулярніші спеціальності в рекрутингових центрах
В Україні працює 47 рекрутингових центрів, які пропонують понад 10 тис. вакансій
фото з відкритих джерел

Протягом минулого тижня до центрів рекрутингу української армії звернулось 1282 особи

Вакансії, пов’язані з безпілотниками, водійськими та стрілецькими напрямками мають найбільший попит серед військовослужбовців, які долучаються до Сил оборони через центри рекрутингу. Про це повідомляє Міністерство оборони.

Перелік найпопулярніших спеціальностей станом на середину січня 2025 року:

  • спеціальності, пов'язані з БпЛА – 16%;
  • водії – 16%;
  • стрілецькі спеціальності – 15%;
  • штабні посади – 9%;
  • артилерія – 6%;
  • бойові медики, фельдшери, медсестри, лікарі – 5%;
  • зв'язок і кібербезпека – 5%.
Найпопулярніші спеціальності серед військових
Найпопулярніші спеціальності серед військових
фото: mil.gov.ua/Міноборони

Міноборони зазначило, що протягом минулого тижня до центрів рекрутингу української армії звернулось 1282 особи, а загалом – 35 337 громадян. З них 7,8 тис. вже стали кандидатами до лав Сил оборони України.

«Головна перевага долучитися до оборони України за допомогою рекрутингових центрів – це можливість обрати спеціальність за бажанням і здібностями кандидата. Також майбутній захисник отримає розширений пакет пільг і соціальних гарантій», – зазначив заступник міністра оборони Сергій Мельник.

До центрів рекрутингу звернулося 35 337 громадян
До центрів рекрутингу звернулося 35 337 громадян
фото: mil.gov.ua/Міноборони

Наразі працює 47 рекрутингових центрів, які пропонують понад 10 тис. вакансій у Збройних силах України, Нацгвардії, Держприкордонслужбі та Службі безпеки України.

Нагадаємо, у застосунку «Дія» з'явилася можливість долучитися до Армії дронів. Після подання заяви людина потрапить лише в той підрозділ, який обрала, а на базову військову підготовку кожен охочий потрапить з уже підписаним контрактом. Придатність до служби також підтверджується самостійно ще на етапі подання заяви, тому проходити ВЛК не потрібно.

Згодом у застосунку «Резерв+» став доступний сервіс рекрутингу. Він поможе українцям знайти для себе оптимальну вакансію у війську.

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Теги: Міноборони ЗСУ безпілотник військові мобілізація

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