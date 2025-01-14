Карта бойових дій в Україні станом на 14 січня 2025 року

Протягом минулої доби відбулося 155 бойових зіткнень

Протягом минулої доби російські війська завдали 41 авіаудару, скинувши при цьому 62 КАБ. Окрім того, загарбники залучили для ударів 684 дрони-камікадзе та здійснили 3730 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах.

Новини війни в Україні

Загалом від початку минулої доби відбулося 155 бойових зіткнень. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому вогневого ураження. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найгарячішою нині є ситуація на Покровському та Курському напрямках.



На Харківському напрямку

Російські терористи двічі штурмували позиції наших підрозділів в районі Вовчанська. Два рази ворог атакував наші позиції на Куп’янському напрямку, поблизу населених пунктів Лозова та Дворічна.

На Лиманському напрямку

Російські війська 15 разів атакували українських захисників в районах населених пунктів Новосергіївка, Зелений Гай, Шийківка, Першотравневе, Макіївка, Зарічне та Терни.

На Краматорському напрямку

Українські підрозділи відбили 11 атак загарбників. Противник намагався просунутись вперед в районі Часового Яру та Ступочок.

На Торецькому напрямку

Українські військові відбили 16 ворожих атак в районах Білої Гори, Кримського та Торецька.

На Покровському напрямку

Впродовж минулої доби агресор 74 рази атакував наші позиції в районах населених пунктів Баранівка, Зелене Поле, Єлизаветівка, Тарасівка, Нова Полтава, Новоторецьке, Лисівка, Мирноград, Зелене, Новий Труд, Промінь, Покровськ, Шевченко, Удачне, Нововасилівка, Успенівка, Петропавлівка, Новоандріївка, Слов’янка, Срібне, Андріївка, Курахове, Дачне та Янтарне.

На Новопавлівському напрямку

Сили оборони України відбили 11 ворожих атак. Ворог без успіху намагався прорватись поблизу населених пунктів Розлив, Времівка, Роздольне, Костянтинопіль та Нескучне.

На Курському напрямку

Сили оборони України успішно відбили 11 атак противника.

На інших напрямках змін не відбулося.

Сьогодні за ефективну бойову роботу відзначено воїнів 44-ї окремої артилерійської бригади імені гетьмана Данила Апостола, 406-ї окремої артилерійської бригади ім. генерала-хорунжого Олексія Алмазова, 25-ї окремої Січеславської повітряно-десантної бригади, 100-ї окремої механізованої бригади, 38-ї окремої бригади морської піхоти, які впевнено тримають рубежі та завдають ворогу відчутних втрат.

Нагадаємо, що триває 1056-й день повномасштабної війни в Україні.