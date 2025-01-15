Безпілотники атакували спиртзавод в Тамбовській області РФ

Дрон влучив у спиртзавод і спричинив пожежу

Пізно ввечері 14 січня дрони атакували Тамбовську область. За даними російських пабліків, один із БпЛА влучив у спиртзавод у селі Нова Ляда, спричинивши невелике загоряння.

Зазначається, що дрон влучив у спиртзавод, а неподалік нього знаходиться військовий полігон. Водночас регіональна влада заперечує інформацію про пожежу, стверджуючи, що дрон був збитий, а на землі знайшли лише його уламки:

«Сьогодні ввечері в селищі Нова Ляда черговими силами ППО і засобами РЕБ було знищено безпілотний літальний апарат. У районі вулиці Ювілейної виявлено залишки БпЛА, який зачепився за гілки дерева і вибухнув».

Нагадаємо, що також проти ночі 11 січня дрони атакували Воронежську область та місто Котовськ Тамбовської області. У місті Котовськ у Тамбовській області росіяни поскаржилися, що дрони влетли у п'ятиповерхівку та ще один житловий будинок. Наслідки роботи ППО окупантів місцеві публікували у мережі.

До слова, у ніч на 14 січня Сили оборони України здійснили наймасовіший удар по військових об’єктах окупантів на відстані від 200 до 1100 км на території Російської Федерації. Під удар потрапили цілі в Брянській, Саратовській, Тульській областях та республіці Татарстан.