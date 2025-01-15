Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Безпілотники атакували спиртзавод в Тамбовській області РФ

Наталія Порощук
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Безпілотники атакували спиртзавод в Тамбовській області РФ
фото: скріншот з відео

Дрон влучив у спиртзавод і спричинив пожежу

Пізно ввечері 14 січня дрони атакували Тамбовську область. За даними російських пабліків, один із БпЛА влучив у спиртзавод у селі Нова Ляда, спричинивши невелике загоряння.

Зазначається, що дрон влучив у спиртзавод, а неподалік нього знаходиться військовий полігон. Водночас регіональна влада заперечує інформацію про пожежу, стверджуючи, що дрон був збитий, а на землі знайшли лише його уламки:

«Сьогодні ввечері в селищі Нова Ляда черговими силами ППО і засобами РЕБ було знищено безпілотний літальний апарат. У районі вулиці Ювілейної виявлено залишки БпЛА, який зачепився за гілки дерева і вибухнув».

Нагадаємо, що також проти ночі 11 січня дрони атакували Воронежську область та місто Котовськ Тамбовської області. У місті Котовськ у Тамбовській області росіяни поскаржилися, що дрони влетли у п'ятиповерхівку та ще один житловий будинок. Наслідки роботи ППО окупантів місцеві публікували у мережі.

До слова, у ніч на 14 січня Сили оборони України здійснили наймасовіший удар по військових об’єктах окупантів на відстані від 200 до 1100 км на території Російської Федерації. Під удар потрапили цілі в Брянській, Саратовській, Тульській областях та республіці Татарстан.

Читайте також:

Теги: росія росіяни безпілотник війна вибух завод

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ще одна країна слідом за Швейцарією заявила про готовність організувати зустріч Трампа та Путіна
Ще одна країна слідом за Швейцарією заявила про готовність організувати зустріч Трампа та Путіна
13 сiчня, 02:02
Торік Росія захопила близько 4200 квадратних кілометрів української території, значна частина якої – в Донецькій області
Окупанти прориваються до Дніпропетровщини, оминаючи стратегічні позиції ЗСУ – FT
12 сiчня, 19:57
Росія активно мілітаризує молоде покоління
Які вірші Путін змушуватиме читати школярів. Кілька шокуючих прикладів
6 сiчня, 12:29
Постраждалих унаслідок атаки немає
Росія атакувала Прикарпаття. Влада повідомила деталі
25 грудня, 2024, 08:44
Причини вибуху на заводі в місті Баликесир з'ясовуються
У Туреччині стався вибух на заводі з виробництва вибухівки: є загиблі та постраждалі
24 грудня, 2024, 09:10
«Всі ми – і на фронті, й у тилу – рятуємо Україну»
Український солдат зробив Америку великою, а Росію – малою
23 грудня, 2024, 14:57
Кая Каллас заговорила про Україну
Передчасні переговори з РФ призведуть до «поганої угоди» для України – Каллас
19 грудня, 2024, 17:21
Україна стикається з серйозними викликами як от ескалація війни, скороченням внутрішніх ресурсів і вплив обраного президента США Дональда Трампа
Україна виграє економічну війну проти Росії – The Economist
19 грудня, 2024, 14:50
Підозрюваний у ліквідації генерал-лейтенанта Ігоря Кирилова
У Росії затримано підозрюваного у підриві генерала Кирилова
18 грудня, 2024, 09:15

Соціум

В Україні уже безпечно? Норвегія спантеличила біженців своїм рішенням
В Україні уже безпечно? Норвегія спантеличила біженців своїм рішенням
Безпілотники атакували спиртзавод в Тамбовській області РФ
Безпілотники атакували спиртзавод в Тамбовській області РФ
Італія скаржиться, що немає кому робити фірмову страву
Італія скаржиться, що немає кому робити фірмову страву
Китай зробив рис суттєво смачнішим
Китай зробив рис суттєво смачнішим
Казахстан обмежив росіянам правила видачі банківських карток
Казахстан обмежив росіянам правила видачі банківських карток
В Австралії вчені виявили новий вид найотруйнішого павука у світі
В Австралії вчені виявили новий вид найотруйнішого павука у світі

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
146K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 15 січня: ситуація на фронті
60K
Новий поворот у справі Крупи. З’явився перший фейковий інвалід
51K
Карта повітряних тривог України онлайн 15 січня 2025
20K
Титулована веслувальниця Жалінська, яка служила в Нацгвардії, втекла до Росії
11K
«Божевільна ідея». Відома телеведуча розповіла, що Кадочнікова радила Параджанову та Іллєнку
8948
Що сталося із найдивнішим рестораном Києва за три роки? (фото)

Новини

На війні загинув президент українського футбольного клубу
Сьогодні, 06:51
Росіяни окупували Янтарне, арешт президента Південної Кореї: головне за ніч
Сьогодні, 06:32
Кремль може використовувати потенційні наступи на Дніпропетровщину для інформаційного впливу – ISW
Сьогодні, 05:50
Рідні зниклих безвісти отримали право на відстрочку від мобілізації
Сьогодні, 05:22
Слідчі з другої спроби затримали президента Південної Кореї – ЗМІ
Сьогодні, 05:04
Француженка повірила в кохання з «Бредом Піттом» та втратила 830 тисяч євро
Сьогодні, 04:38

Прес-релізи

Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
6 сiчня, 10:15
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua