Україна планує закупити в Італії системи ППО Samp/T за кошти російських активів

Італія разом із Францією надали Україні передову систему ППО Samp/T, яка стала важливим елементом у боротьбі з ракетними та повітряними загрозами

Згідно з даними Міністерства оборони України, кошти із заморожених російських активів може бути використано для закупівлі критичного військового обладнання

11 січня 2025 року заступник міністра оборони України, бригадний генерал Анатолій Клочко, провів зустріч з високопрофільною делегацією Агентства оборонної промисловості Міноборони Італії. Про це повідомляє Army Recognition.

Основною темою обговорення було можливе використання коштів від заморожених російських активів для закупівлі італійських систем ППО та необхідних боєприпасів. Італія разом із Францією надали Україні передову систему ППО Samp/T, яка стала важливим елементом у боротьбі з ракетними та повітряними загрозами.

Згідно з даними Міністерства оборони України, ці кошти можуть бути використані для закупівлі критичного військового обладнання. Під час переговорів було обговорено також можливість отримання додаткових систем ППО італійського виробництва, таких як Samp/T, разом з необхідними боєприпасами.

Ці системи вже були поставлені в Україну у співпраці з Францією. Італія також внесла важливий вклад через постачання ППО SkyGuard Aspide і Spada, які були передані Україні у лютому 2023 року. Ці системи покликані протидіяти різноманітним повітряним загрозам, включаючи літаки та ракети, значно посиливши здатність України захищати свій повітряний простір. SkyGuard Aspide забезпечує захист на ближніх дистанціях, тоді як система Spada, середнього радіусу дії, стала важливим елементом оборони. Ці системи стали ключовими у зміцненні оборонних спроможностей України.

Нагадаємо, 10 січня у Римі президент України Володимир Зеленський зустрівся з президентом Італії Серджо Маттареллою. Очільник України розповів про ситуацію на передовій та російський ракетний терор.

Також президент України Володимир Зеленський ввечері у четвер, 9 січня, прибув до Італії.

Зеленський у Римі зустрівся з прем'єр-міністеркою Італії Джорджією Мелоні. Під час зустрічі йшлося про зміцнення безпеки, глобальні події та підготовка до цьогорічної конференції з відновлення України.

Раніше уряд Італії 23 грудня ухвалив закон, який містить «термінові положення щодо продовження дозволу» для передачі Україні необхідного озброєння.

До слова, президент США Джо Байден скасував свій візит до Італії через надзвичайну ситуацію в передмістях Лос-Анджелеса.