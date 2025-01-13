Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Україна планує закупити в Італії системи ППО Samp/T за кошти російських активів

Ірина Бура
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Україна планує закупити в Італії системи ППО Samp/T за кошти російських активів
Італія разом із Францією надали Україні передову систему ППО Samp/T, яка стала важливим елементом у боротьбі з ракетними та повітряними загрозами
фото з відкритих джерел

Згідно з даними Міністерства оборони України, кошти із заморожених російських активів може бути використано для закупівлі критичного військового обладнання

 

11 січня 2025 року заступник міністра оборони України, бригадний генерал Анатолій Клочко, провів зустріч з високопрофільною делегацією Агентства оборонної промисловості Міноборони Італії. Про це повідомляє Army Recognition.

Основною темою обговорення було можливе використання коштів від заморожених російських активів для закупівлі італійських систем ППО та необхідних боєприпасів. Італія разом із Францією надали Україні передову систему ППО Samp/T, яка стала важливим елементом у боротьбі з ракетними та повітряними загрозами.

Згідно з даними Міністерства оборони України, ці кошти можуть бути використані для закупівлі критичного військового обладнання. Під час переговорів було обговорено також можливість отримання додаткових систем ППО італійського виробництва, таких як Samp/T, разом з необхідними боєприпасами.

Ці системи вже були поставлені в Україну у співпраці з Францією. Італія також внесла важливий вклад через постачання ППО SkyGuard Aspide і Spada, які були передані Україні у лютому 2023 року. Ці системи покликані протидіяти різноманітним повітряним загрозам, включаючи літаки та ракети, значно посиливши здатність України захищати свій повітряний простір. SkyGuard Aspide забезпечує захист на ближніх дистанціях, тоді як система Spada, середнього радіусу дії, стала важливим елементом оборони. Ці системи стали ключовими у зміцненні оборонних спроможностей України.

Нагадаємо, 10 січня у Римі президент України Володимир Зеленський зустрівся з президентом Італії Серджо Маттареллою. Очільник України розповів про ситуацію на передовій та російський ракетний терор.

Також президент України Володимир Зеленський ввечері у четвер, 9 січня, прибув до Італії.

Зеленський у Римі зустрівся з прем'єр-міністеркою Італії Джорджією Мелоні. Під час зустрічі йшлося про зміцнення безпеки, глобальні події та підготовка до цьогорічної конференції з відновлення України.

Раніше уряд Італії 23 грудня ухвалив закон, який містить «термінові положення щодо продовження дозволу» для передачі Україні необхідного озброєння.

До слова, президент США Джо Байден скасував свій візит до Італії через надзвичайну ситуацію в передмістях Лос-Анджелеса.

Читайте також:

Теги: росія системи ППО озброєння президент Україна Володимир Зеленський закон Італія війна Міноборони військова допомога

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Антиурядові протести у Єгипті
Ердоган пройшов точку неповернення і дав старт проєкту «Османська імперія 2.0»
24 грудня, 2024, 12:23
Китайський робот-журналіст, названий Сяо Нань, за секунду написав величезну статтю про новорічні традиції країни. А от з інтерв’ю не впорався
Фабрика фейків чи нова реальність. Розмова про штучний інтелект у медіа Інтерв'ю
8 сiчня, 21:25
Блінкен і Леммі обговорили посилення військової допомоги Україні
Блінкен і Леммі обговорили посилення військової допомоги Україні
16 грудня, 2024, 08:32
Росіяни щодня намагаються захопити острови на Дніпрі або навіть плацдарм на правому березі
Російські диверсанти намагалися форсувати Дніпро в районі Антонівського мосту
21 грудня, 2024, 16:55
Володимир Путін знову погрожує Україні
Путін дізнався про удар українських дронів по Татарстану і зробив нову заяву про «Орєшнік»
22 грудня, 2024, 14:52
Триває 1036-й день повномасштабної війни
Окупанти підтягують резерви до Великої Новосілки
25 грудня, 2024, 20:51
The New York Times також переконана, що претензії обраного президента США Дональда Трампа на контроль над Панамським каналом та Гренландією не є жартом
«Виконує обіцянку». Команда Трампа пояснила його заяви щодо Гренландії та Панами
29 грудня, 2024, 13:20
Мати хлопчиків через війну була змушена залишити Україну
Ще трьох українських дітей вдалося повернути з тимчасово окупованих територій
8 сiчня, 00:50
Президент України та очільник Пентагону під час засідання «Рамштайну»
США оголосили новий пакет допомоги Україні на пів мільярда доларів
9 сiчня, 13:37

Події в Україні

Україна планує закупити в Італії системи ППО Samp/T за кошти російських активів
Україна планує закупити в Італії системи ППО Samp/T за кошти російських активів
ЗСУ вперше за час війни мають танкову перевагу над ворогом – Forbes
ЗСУ вперше за час війни мають танкову перевагу над ворогом – Forbes
Уламки БпЛА впали на оздоровчий дитячий центр в Сумах, сталася пожежа
Уламки БпЛА впали на оздоровчий дитячий центр в Сумах, сталася пожежа
Карта бойових дій в Україні станом на 13 січня 2025 року
Карта бойових дій в Україні станом на 13 січня 2025 року
Волтц розповів, як Трамп може примусити Путіна сісти за стіл переговорів
Волтц розповів, як Трамп може примусити Путіна сісти за стіл переговорів
Окупанти атакували Запоріжжя БпЛА, є постраждалі
Окупанти атакували Запоріжжя БпЛА, є постраждалі

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
144K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 12 січня: ситуація на фронті
63K
Українці цьогоріч мають заплатити податок за своє авто: сума чимала
50K
Карта повітряних тривог України онлайн 12 січня 2025
30K
Привітання з Днем Тетяни: у прозі, віршах і яскравих листівках
16K
13 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
12K
Втрати ворога станом на 12 січня 2025 – Генштаб ЗСУ

Новини

13 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
На Рівненщині 14-річний мотоцикліст збив насмерть пішохода
Вчора, 14:58
Українські військові знищили ще один командний пункт росіян на Донеччині
Вчора, 14:40
ЗСУ пояснили, чому росіяни хочуть обійти Покровськ та Мирноград
Вчора, 13:16
Хмарно, на дорогах ожеледиця: прогноз погоди на 12 січня
Вчора, 06:00
Смертельна ДТП у Києві, на Одещині вбило струмом 12-річну дитину: головне за ніч
Вчора, 05:46

Прес-релізи

Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
6 сiчня, 10:15
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua