Міноборони похвалилося успіхами ЗСУ на лівобережжі Херсонщини

Щоб закріпитись на Лівобережжі, ЗСУ мають і надалі витісняти ворога та зачищати територію

На окупованому лівому березі Херсонської області військові ЗСУ успішно виконали завдання. Про це повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр, передає Military Media Center.

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«Там були виконані певними підрозділами певні завдання, ми звісно не можемо розкривати, що саме було зроблено, але з цими завданнями впорались», – сказала вона.

Проте Маляр додала, що для того, щоб закріпитись на Лівобережжі, потрібно витісняти ворога та зачищати територію.

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Нагадаємо, вчора внаслідок обстрілу окупантами Херсона загинули семеро осіб. Серед яких сім’я – чоловік, дружина, 12-річний хлопчик та немовля–дівчинка, якій було всього 23 дні.

До слова, раніше повідомлялося, що Захід готує Україну до нового наступу у 2024 році.