Збиті ракети, дрони і вертоліт: ЗСУ підбили підсумки спекотної ночі

ЗСУ приземлили ще один ворожий гелікоптер

На Бахмутському напрямку українські воїни збили ворожий вертоліт

У ніч на 14 серпня російські окупанти здійснили кілька хвиль атак ударними безпілотниками та крилатими ракетами «Калібр». Дрони атакували з південно-східного напрямку (Приморсько-Ахтарськ), «Калібри» – з акваторії Чорного моря (ворожий фрегат в районі Ялти). Про це повідомляє Командування Повітряних сил ЗСУ.

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Всього противник застосував:

15 ударних БпЛА Shahed-136/131;

8 крилатих ракет «Калібр».

«Силами та засобами протиповітряної оборони Повітряних Сил у взаємодії з підрозділами інших складових Сил оборони усі цілі знищено. Застосовано зенітні керовані ракети та стрілецьку зброю підрозділів безпосереднього прикриття», – зазначається у повідомленні.

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Внаслідок протиповітряного бою через падіння уламків ракет та дронів виникла пожежа у кількох локаціях міста Одеса, працюють рятувальники.

Командування Повітряних сил повідомило ще гарну новину: «Близько 05:00 14 серпня 2023 року на Бахмутському напрямку зенітним ракетним підрозділом Повітряних сил знищено ворожий вертоліт (тип уточнюється)».

Нагадаємо, у ніч на 14 серпня в Одесі пролунала серія вибухів під час повітряної тривоги, у місті працювали сили протиповітряної оборони.

Унаслідок падіння уламків збитих ракет у місті спалахнуло кілька пожеж. Зокрема, в одному з гіпермаркетів міста.

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Пожежники ліквідовують наслідки ворожої ракетної атаки на Одесу фото: «Суспільне Одеса»

Надійшла інформація про трьох постраждалих.

Відомо, що окупанти тричі атакували Одещину, застосувавши дві хвилі ударних дронів загальною кількістю 15 штук та вісім ракет морського базування типу «Калібр».