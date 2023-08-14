Збиті ракети, дрони і вертоліт: ЗСУ підбили підсумки спекотної ночі
На Бахмутському напрямку українські воїни збили ворожий вертоліт
У ніч на 14 серпня російські окупанти здійснили кілька хвиль атак ударними безпілотниками та крилатими ракетами «Калібр». Дрони атакували з південно-східного напрямку (Приморсько-Ахтарськ), «Калібри» – з акваторії Чорного моря (ворожий фрегат в районі Ялти). Про це повідомляє Командування Повітряних сил ЗСУ.
Всього противник застосував:
- 15 ударних БпЛА Shahed-136/131;
- 8 крилатих ракет «Калібр».
«Силами та засобами протиповітряної оборони Повітряних Сил у взаємодії з підрозділами інших складових Сил оборони усі цілі знищено. Застосовано зенітні керовані ракети та стрілецьку зброю підрозділів безпосереднього прикриття», – зазначається у повідомленні.
Внаслідок протиповітряного бою через падіння уламків ракет та дронів виникла пожежа у кількох локаціях міста Одеса, працюють рятувальники.
Командування Повітряних сил повідомило ще гарну новину: «Близько 05:00 14 серпня 2023 року на Бахмутському напрямку зенітним ракетним підрозділом Повітряних сил знищено ворожий вертоліт (тип уточнюється)».
Нагадаємо, у ніч на 14 серпня в Одесі пролунала серія вибухів під час повітряної тривоги, у місті працювали сили протиповітряної оборони.
Унаслідок падіння уламків збитих ракет у місті спалахнуло кілька пожеж. Зокрема, в одному з гіпермаркетів міста.
Надійшла інформація про трьох постраждалих.
Відомо, що окупанти тричі атакували Одещину, застосувавши дві хвилі ударних дронів загальною кількістю 15 штук та вісім ракет морського базування типу «Калібр».
Коментарі — 0