Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Збиті ракети, дрони і вертоліт: ЗСУ підбили підсумки спекотної ночі

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Збиті ракети, дрони і вертоліт: ЗСУ підбили підсумки спекотної ночі
ЗСУ приземлили ще один ворожий гелікоптер
фото ілюстративне

На Бахмутському напрямку українські воїни збили ворожий вертоліт

У ніч на 14 серпня російські окупанти здійснили кілька хвиль атак ударними безпілотниками та крилатими ракетами «Калібр». Дрони атакували з південно-східного напрямку (Приморсько-Ахтарськ), «Калібри» – з акваторії Чорного моря (ворожий фрегат в районі Ялти). Про це повідомляє Командування Повітряних сил ЗСУ.

Всього противник застосував:

  • 15 ударних БпЛА Shahed-136/131;
  • 8 крилатих ракет «Калібр».

«Силами та засобами протиповітряної оборони Повітряних Сил у взаємодії з підрозділами інших складових Сил оборони усі цілі знищено. Застосовано зенітні керовані ракети та стрілецьку зброю підрозділів безпосереднього прикриття», – зазначається у повідомленні.

Внаслідок протиповітряного бою через падіння уламків ракет та дронів виникла пожежа у кількох локаціях міста Одеса, працюють рятувальники.

Командування Повітряних сил повідомило ще гарну новину: «Близько 05:00 14 серпня 2023 року на Бахмутському напрямку зенітним ракетним підрозділом Повітряних сил знищено ворожий вертоліт (тип уточнюється)».

Збиті ракети, дрони і вертоліт: ЗСУ підбили підсумки спекотної ночі фото 1

Нагадаємо, у ніч на 14 серпня в Одесі пролунала серія вибухів під час повітряної тривоги, у місті працювали сили протиповітряної оборони.

Унаслідок падіння уламків збитих ракет у місті спалахнуло кілька пожеж. Зокрема, в одному з гіпермаркетів міста. 

4 фото
На весь екран
Пожежники ліквідовують наслідки ворожої ракетної атаки на Одесу
фото: «Суспільне Одеса»

Надійшла інформація про трьох постраждалих.

Відомо, що окупанти тричі атакували Одещину, застосувавши дві хвилі ударних дронів загальною кількістю 15 штук та вісім ракет морського базування типу «Калібр»

Читайте також: Ніч терору в Одесі: військові показали наслідки (фото, відео)
Теги: росія окупанти ЗСУ Одеса війна вертоліт безпілотник ракета

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

В одному з гіпермаркетів Одеси спалахнула масштабна пожежа
Ракетна атака на Одесу і вибухи в Запоріжжі: головне за ніч
Сьогодні, 06:58
У гіпермаркеті спалахнула масштабна пожежа
Ніч терору в Одесі: військові показали наслідки (фото, відео)
Сьогодні, 06:59
Від падіння уламків ракет сталася пожежа в супермаркеті
Ракети довелося збивати над містом: ЗСУ повідомили про цілі атаки на Одесу
Сьогодні, 07:43

Події в Україні

Стало відомо, скільки українських військових вже підготувала Франція
Стало відомо, скільки українських військових вже підготувала Франція
Збиті ракети, дрони і вертоліт: ЗСУ підбили підсумки спекотної ночі
Збиті ракети, дрони і вертоліт: ЗСУ підбили підсумки спекотної ночі
Ракетна атака на Одесу і вибухи в Запоріжжі: головне за ніч
Ракетна атака на Одесу і вибухи в Запоріжжі: головне за ніч
В окупованому Маріуполі рашисти влаштували масову бійку (відео)
В окупованому Маріуполі рашисти влаштували масову бійку (відео)
Окупанти шантажують українських старшокласників, щоб ті отримували паспорт РФ
Окупанти шантажують українських старшокласників, щоб ті отримували паспорт РФ
У Запоріжжі пролунали вибухи
У Запоріжжі пролунали вибухи

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
153K
США пояснили Путіну, що чергова спроба «війни до переможного кінця» нічого не дасть
47K
Кримський міст знову перекрито: що сталося
22K
ЗСУ взяли в полон командира розвідгрупи окупантів, він здає позиції своїх
21K
Хейтер директорки музею Голодомору знайшов новий привід для її цькування
12K
Українсько-російська війна навряд закінчиться до Різдва – The Times
7926
Медовий Спас: привітання у прозі, віршах та листівках

Новини

Окупанти намагаються повернути втрачені позиції: Генштаб назвав ділянки
Сьогодні, 06:46
Окупанти знову атакували Україну «Шахедами» і наступають на сході – Генштаб
12 серпня, 06:35
МВС показало наслідки обстрілу на Івано-Франківщині
11 серпня, 14:18
Екслідеру комуністів Симоненку повідомлено про підозру
11 серпня, 10:47
Верховна Рада скасувала ліцензії на виробництво алкоголю для малих виноробних підприємств
10 серпня, 18:00
Готували державний переворот: засуджено чотирьох поплічників Медведчука
10 серпня, 10:25

Прес-релізи

14-й окремій механізованій бригаді роти ударних БПЛА потрібна нова ударна «пташка»
14-й окремій механізованій бригаді роти ударних БПЛА потрібна нова ударна «пташка»
3 серпня, 13:31
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту