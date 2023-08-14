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ЗСУ пояснили, що означає заява РФ про зупинку судна в Чорному морі

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
ЗСУ пояснили, що означає заява РФ про зупинку судна в Чорному морі
Наталія Гуменюк
фото: armyinform.com.ua

Прецедент є сигналом для кожного цивільного судна в акваторії Чорного моря

Заява Міноборони РФ ро нібито огляд судна «Сукра Окан» у Чорному ще ніким офіційно не підтверджена. Однак ситуація говорить про те, що росіяни можуть застосувати всі ті потужності, які демонстрували під час навчань. Про це заявила начальниця об’єднаного пресцентру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк в ефірі телемарафону.

«Те повідомлення, яке сьогодні пролунало виключно від Міністерства оборони Російської Федерації, ніким більше з офіційних джерел не підтверджено. Вважаю, що треба на це звертати увагу і пам’ятати про особливості гібридної війни. Коли відбуваються якісь події, в яких задіяно кілька учасників, обов’язково є офіційна точка зору з одного, другого, третього боку – всіх, хто був задіяний», – нагадала вона.

За словами посадовиці, окупанти всіма силами намагаються позначити своє панування в Чорному морі, нібито вони здатні зупинити судно, підняти авіацію, і нічого їм за це не буде, «типу оглянути й відпустити, але на сьогодні ця версія більше ніким не підтверджена».

«Чи можна довіряти країні-агресору? Як каже один з їхніх спікерів: «Не думаю». Треба розуміти, що інформаційна війна триває так само потужно, як і вогневе ураження», – підкреслила Гуменюк.

Вона додала, що ця ситуація є сигналом для кожного цивільного судна в акваторії Чорного моря.

«Вони (росіяни – «Главком») готові застосувати всі ті потужності, які демонстрували під час навчань. Треба розуміти, ті коридори транспортні, навігаційні, які сьогодні існують, мають перебувати під міжнародною гарантією», – акцентувала Гуменюк.

Нагадаємо, учора Міноборони РФ повідомило, що зранку в південно-західній частині Чорного моря росіяни нібито зупинили вантажне судно «Сукра Окан» під прапором Палау, що прямувало в український порт Ізмаїлу. Утім, розслідувачі отримали дані від екіпажу судна, який безпосередньо спостерігав за цією ситуацією. Виявилося, що екіпаж просто проігнорував вимоги «піратів».

До слова, на цей прецедент уже відреагували в Офісі президента України.

За заявою міністра інфраструктури Олександра Кубракова, Україна наразі не може підтвердити заяву Міноборони РФ про огляд судна «Сукра Окан» у Чорному морі й відкриття попереджувального вогню. Але світ має жорстко відреагувати навіть на сам факт цієї спекуляції, адже це чергове грубе порушення Росіяє норм міжнародного права.

Теги: росія Чорне море ЗСУ

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