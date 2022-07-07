Міноборони попередило про можливий наступ рашистів на одне із міст України

Російські загарбники найближчим часом можуть здійснити спробу наступу на Запоріжжя, щоб вийти на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей. Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр в ефірі телемарафону.

«На Запорізькому та Новопавлівському напрямках не виключається проведення противником наступу на Запоріжжя або здійснення обходу в напрямку Велика Новосілівка – Покровське з метою оточення наших підрозділів», – розповіла Маляр.

Замміністра зазначила, що загарбники можуть почати свої наступальні дії з території Запорізької області, щоб вийти на Донеччину. Цей напрямок окупанти посилили п'ятьма батальйонними тактичними групами.

Нагадаємо, триває 134-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Окупанти намагаються вести штурмові дії на Харківському та Слов’янському напрямках. Противник намагається подолати спротив наших військ та встановити повний контроль над Луганською областю. Переміщує підрозділи.

Раніше повідомлялося, що через масове пияцтво рашистів на тимчасово окупованих територіях Запорізької області, місцева «влада» намагається заборонити продаж алкоголю російським солдатам.