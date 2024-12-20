У застосунку «Армія+» з’явилося оновлення

Відтепер військовослужбовцям, які хоча б раз на місяць заходять у «Армія+», не потрібно буде проходити повторну авторизацію

Раніше для захисту даних «Армія+» періодично видаляв інформацію та просив повторно пройти авторизацію, тепер з’явились зміни

Застосунок «Армія+» вже можна оновити до новішої версії. Як повідомив міністр оборони Рустем Умєров, у ній для військовослужбовців покращили криптографічне шифрування.

«Раніше для захисту даних «Армія+» періодично видаляв інформацію та просив повторно пройти авторизацію. Однак ми почули зворотний зв’язок від військових, і команда Міноборони швидко запустила оновлення. Відтепер, завдяки оновленню криптографічного шифрування, військовослужбовцям, які хоча б раз на місяць заходять у «Армія+», не потрібно буде проходити повторну авторизацію», – йдеться в повідомленні.

За словами міністра, це суттєво підвищує рівень безпеки персональних даних наших військовослужбовців, а також робить застосунок зручнішим для 500 тисяч користувачів.

«Наступний крок – це збереження необхідних відомостей, як-от Армія ID командира чи назва посади, щоб спростити подачу рапортів та інші процеси», – додав він.

Раніше повідомлялося, що у застосунку «Армія+» з’явилася можливість подачі рапорту на повернення на службу після самовільного залишення частини (СЗЧ).