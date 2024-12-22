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Трамп зробив заяву про зустріч із Путіним

Надія Карбунар
glavcom.ua
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Трамп зробив заяву про зустріч із Путіним
Путін наразі не розмовляв із Трампом, але «готовий до цього»
фото з відкритих джерел

За словами Трампа, війни б не сталось, якби він був президентом

Новообраний презент США Дональд Трамп планує зустрітись зі своїм російським колегою Володимиром Путіним.

«Я бачив ці божевільні війни, в яких ми перебуваємо. Одна з речей, яку я хочу зробити, і швидко, і президент Путін сказав, що хоче зустрітися зі мною якнайшвидше. Тож ми маємо зачекати на це, але ми маємо закінчити цю війну», – наголосив Трамп під час виступу у Феніксі.

Він зауважив, «війна, що триває наразі, жахлива». Водночас за словами Трампа, такого б нібито не сталось, якби він був президентом.

«Ця війна жахлива, жахлива – солдати, кількість вбитих солдатів, це пласка рівнина, і кулі летять, і це потужні кулі, потужні гармати, і єдине, що може їх зупинити – це людське тіло. Ніхто ніколи не бачив нічого подібного. Мільйони солдатів вже загинули. Мільйони. Ми збираємося… Ми бачимо цифри, які просто божевільні. Ми повинні це зупинити. Це безглуздо. Цього б ніколи не сталося, якби я був президентом. Цієї війни ніколи б не було», – наголосив він.

Президент Росії Володимир Путін наразі не розмовляв із обраним президентом Сполучених Штатів Дональдом Трампом, але «готовий до цього» – про це він заявив не пресконференції 19 грудня.

Нагадаємо, Путін хоче зустрічі з Трампом на рівних, під час якої вони розділять світ на сфери впливу. Два самопроголошених геополітичних лідера-альфа-самця зустрінуться наступного року. В одному кутку буде президент Дональд Трамп, який жадає мирної угоди з Україною, яка зробить його схожим на глобального миротворця. В іншому – російський диктатор Володимир Путін, хитрий, маніпулятивний і палко антиамериканський автократ, який сподівається спокусити Трампа створити новий світовий порядок без правил і прав людини. 

Також ексрадник Трампа повідомив, коли буде вдалий час для переговорів між Україною та РФ. 

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Теги: війна путін Дональд Трамп президент диктатор

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