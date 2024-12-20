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Сповістити ТЦК про змінену адресу проживання тепер можна онлайн

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
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Сповістити ТЦК про змінену адресу проживання тепер можна онлайн
Уточнювати дані в «Резерв+» можна необмежену кількість разів, але тільки раз на сім днів
фото з відкритих джерел

Якщо ви переїдете на нову адресу – впродовж тижня маєте повідомити ТЦК

Повідомити Територіальний центр комплектування та соціальної підтримки про нову адресу проживання тепер можна через «Резерв+». Про це повідомила заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко у Facebook.

«Якщо ви переїдете на нову адресу – впродовж тижня маєте повідомити ТЦК. Це правило діє давно, але на практиці виконання було ускладненим, забирало час. Запис до ТЦК, поїздка туди і черги до декількох годин – чи потрібно це, щоб змінити лише один момент в своїх даних? Тепер це можна зробити онлайн, через застосунок «Резерв+», – йдеться в повідомленні.

За словами заступниці міністра, ця послуга дає можливість самостійно змінювати свої дані у реєстрі Оберіг всього за декілька хвилин. А саме:

  • номер телефону;
  • електронну пошту;
  • адресу проживання.

Уточнювати дані можна необмежену кількість разів, але тільки раз на сім днів. Для цього необхідно натиснути на свій електронний військово-обліковий документ, а потім «Уточнити контактні дані».

Раніше повідомлялося, що оновити до новішої версії вже можна застосунок «Армія+»

Також в «Армія+» з’явилася можливість подачі рапорту на повернення на службу після самовільного залишення частини (СЗЧ). 

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Теги: ТЦК війна армія застосунок Міноборони

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