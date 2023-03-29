Втрати росіян в Україні: голова міноборони Британії озвучив нові дані

Російські загарбники втратили кілька сотень тисяч військовослужбовців після початку повномасштабної війни в Україні

Сполучені Штати Америки володіють інформацією, що російські окупанти втратили кілька сотень тисяч солдатів після повномасштабного вторгнення в Україну. Про це у своєму Twitter повідомив міністр оборони Британії Бен Воллес.

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Воллес запевнив, що, згідно з оновленими даними США, втрати Російської Федерації у війні проти України становлять понад 220 тис. убитих та поранених солдатів.

Водночас Воллес не озвучив точної цифри ліквідованих та поранених російських військових.

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Слід наголосити, що згідно з останніми даними Генштабу ЗСУ, українські військові знищили вже 172 340 російських окупантів.

Зазначимо, за день наступу на Бахмутському напрямку росіяни втрачають у середньому 500 вбитих або поранених на день.

Україна щомісяця витрачає на захист держави від російського вторгнення приблизно 130 млрд грн. При цьому доходи майже в два рази нижче.