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Втрати росіян в Україні: голова міноборони Британії озвучив нові дані

glavcom.ua
Втрати росіян в Україні: голова міноборони Британії озвучив нові дані
Міністр оборони Британії Бен Воллес
фото з відкритих джерел

Російські загарбники втратили кілька сотень тисяч військовослужбовців після початку повномасштабної війни в Україні

Сполучені Штати Америки володіють інформацією, що російські окупанти втратили кілька сотень тисяч солдатів після повномасштабного вторгнення в Україну. Про це у своєму Twitter повідомив міністр оборони Британії Бен Воллес. 

Воллес запевнив, що, згідно з оновленими даними США, втрати Російської Федерації у війні проти України становлять понад 220 тис. убитих та поранених солдатів.

Водночас Воллес не озвучив точної цифри ліквідованих та поранених російських військових.

Слід наголосити, що згідно з останніми даними Генштабу ЗСУ, українські військові знищили вже 172 340 російських окупантів.

Зазначимо, за день наступу на Бахмутському напрямку росіяни втрачають у середньому 500 вбитих або поранених на день. 

Україна щомісяця витрачає на захист держави від російського вторгнення приблизно 130 млрд грн. При цьому доходи майже в два рази нижче. 

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Теги: окупанти Міноборони військові втрати Бахмут

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