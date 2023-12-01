ЗСУ продовжують відбивати російські атаки на декількох напрямках: аналіз ISW

Українська армія веде наступальні операції на Мелітопольському напрямку

Українські війська продовжували наступальні дії на заході Запорізької області. ЗСУ відбили щонайменше 14 атак росіян біля Роботиного та Вербового. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Будь ласка, читайте текст після реклами

Просування українських військ

Генштаб ЗСУ повідомив, що українські сили відбили сім російських атак поблизу Синьківки, Петропавлівки та Стельмахівки. Також ЗСУ відбили російські штурми поблизу Ямполівки, Торського, Тернів та Серебрянського лісу.

Російські війська продовжували локалізовані наступальні дії вздовж лінії Куп’янськ-Сватове, але не досягли успіхів.

Будь ласка, читайте текст після реклами

30 листопада російські війська здійснили численні наступи поблизу Бахмута. Російські блогери стверджували, що їхні війська просунулися на південь від Берхівського водосховища і поблизу Богданівки.

Український військовий оглядач Костянтин Машовець заявив, що російські війська захопили кілька українських позицій поблизу Кліщіївки, на північ від Хромового та в напрямку Богданівки. Генштаб ЗСУ повідомив, що українські сили відбили російські атаки поблизу Богданівки, Іванівського, Андріївки та Кліщіївки.

30 листопада українські війська продовжували наступ у районі Бахмута, але без просувань. Російські війська продовжували наступальні операції поблизу Авдіївки та, як повідомляється, просунулися.

Генштаб ЗСУ повідомив, що українські сили відбили російські атаки поблизу Степового, Новокалинового, Авдіївки, Північного та Первомайського, на схід від Новобахмутівки і на південь від Тоненького.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Українські війська продовжували наступальні дії на заході Запорізької області, зокрема на Мелітопольському напрямку.

Російські блогери відзначили, що погані погодні умови продовжують перешкоджати руху транспортних засобів і артилерійським операціям, але відзначили, що дрони продовжують працювати.

Генштаб ЗСУ повідомив, що українські сили відбили щонайменше 14 атак росіян біля Роботиного та на північний захід від Вербового. Речник Таврійського угруповання військ України Олександр Штупун заявив, що російські війська «дещо активізувалися» на запорізькому напрямку та намагаються відбити втрачені позиції.

Українські війська продовжували наземні атаки на лівому березі Херсонської області. ЗСУ утримують позиції на східному березі Дніпра.