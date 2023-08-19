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Міноборони України після удару по Чернігову поширило загадкове повідомлення

Надія Карбунар
glavcom.ua
Міноборони України після удару по Чернігову поширило загадкове повідомлення
Внаслідок атаки пошкоджений драматичний театр
фото з відкритих джерел

Повідомлення з’явилося ввечері 19 серпня

Міністерство оборони України у своєму Telegram-каналі опублікувало загадкове повідомлення.

«Жорна нашої помсти мелють повільно... Але неухильно...», – сказано в дописі.

Міноборони України після удару по Чернігову поширило загадкове повідомлення фото 1

Повідомлення з’явилося ввечері 19 серпня – у день, коли росіяни атакували Чернігів. Внаслідок удару по центральній частині міста постраждали 136 людей. 7 загиблих. 129 поранених, з яких 15 дітей та 15 працівників поліції.

Раніше Міноборони прокоментувало названі США цифри втрат України  у війні. 

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