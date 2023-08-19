Міноборони України після удару по Чернігову поширило загадкове повідомлення
Повідомлення з’явилося ввечері 19 серпня
Міністерство оборони України у своєму Telegram-каналі опублікувало загадкове повідомлення.
«Жорна нашої помсти мелють повільно... Але неухильно...», – сказано в дописі.
Повідомлення з’явилося ввечері 19 серпня – у день, коли росіяни атакували Чернігів. Внаслідок удару по центральній частині міста постраждали 136 людей. 7 загиблих. 129 поранених, з яких 15 дітей та 15 працівників поліції.
Раніше Міноборони прокоментувало названі США цифри втрат України у війні.
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