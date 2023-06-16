Контрнаступ ЗСУ. Міноборони відзвітувало про тактичний успіх на півдні

Наші воїни просунулися до двох кілометрів на кожному напрямку півдня

Українські захисники продовжують проводити як наступальні, так і оборонні дії. На півдні військові мають тактичний успіх і просуваються вперед. Про це повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр у Telegram.

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«Сили оборони України продовжують проводити як наступальні, так і оборонні дії та мають частковий успіх. Наші війська діють в умовах авіаційної та артилерійської переваги ворога», – написала посадовиця.

За її словами, на напрямках, де ЗСУ обороняються, жодної позиції не втрачено, ворог не зміг просунутись.

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Водночас на сході захисники ведуть як оборонні, так і контрнаступальні дії.

«Тут ворог намагається витіснити наші війська із займаних позицій, веде штурмові дії одразу на кількох напрямках, зокрема на Лиманському», – розповіла Маляр.

Тим часом на Бахмутському напрямку загальна інтенсивність бойових дій дещо знизилася. Українські війська проводять наступальні дії на окремих ділянках, займаючи панівні висоти, лісосмуги з метою поступового витіснення ворога з підступів до Бахмута. Ворог докладає усіх зусиль, аби зупинити наступальні дії ЗСУ.

Як зазначається, на сході противник тримає значну кількість сил, які продовжує нарощувати, переміщаючи на Бахмутський напрямок додаткові підрозділи з інших напрямків.

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Щодо ситуації на пвдні, то практично на всіх ділянках і напрямках, де наші підрозділи наступають, вони мають тактичний успіх.

«Поступово просуваються вперед, станом на зараз до двох кілометрів на кожному напрямку», – зазначила Маляр.

Крім того, представниця Міноборони заявила, що на деяких звільнених позиціях та населених пунктах триває процес закріплення наших військ. На Бердянському і Маріупольському напрямках ворог стягує війська з інших напрямків та збільшує вогневий вплив. Крім того, українські війська зіштовхуються з суцільним замінуванням полів.

Нагадаємо, очільник Об'єднаного комітету начальників штабів Марк Міллі заявив, що на контрнаступ України піде значний час і за це доведеться заплатити високу ціну.

Як повідомлялося, ЗСУ досягли успіхів у контрнаступальних операціях на щонайменше трьох напрямках. За оцінкою ISW, це створює умови для ширших цілей українського контрнаступу.

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До слова, завершується 478-а доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Протягом доби російські окупанти завдали чергового ракетно удару по Київщині, застосували шість аеробалістичних ракет Х-47 «Кинджал» та шість крилатих ракет «Калібр». Силами та засобами протиповітряної оборони Повітряних сил та Сухопутних військ ЗСУ усі 12 ракет було знищено. Крім того, протягом доби противник завдав 24 авіаційні удари, здійснив майже 35 обстрілів із реактивних систем залпового вогню. Окрім руйнування інфраструктури, постраждали мирні люди.