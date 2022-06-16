Мінус 200 рашистів за добу. Генштаб озвучив втрати ворога

Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському напрямку

Українські військові станом на 16 червня ліквідували вже близько 32 950 рашистів та знищили тисячі одиниць військової техніки. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 16 червня орієнтовно склали:

особового складу – близько 32950 (+200) осіб ліквідовано;

танків – 1449 (+9) од;

бойових броньованих машин – 3545 (+17) од;

артилерійських систем – 729 (+7) од;

РСЗВ – 233 (+3) од;

засоби ППО – 97 (+0) од;

літаків – 213 (+0) од;

гелікоптерів – 179 (+0) од;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 591 (+0);

крилаті ракети – 129 (+0);

кораблі /катери – 13 (+0) од;

автомобільної техніки та автоцистерн – 2494 (+9) од;

спеціальна техніка – 55 (+0).

Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському напрямку. Дані уточнюються.

Нагадаємо, триває 113-та доба повномасштабної війни Росії проти України. На Донецькому напрямку противник веде бойові дії уздовж лінії зіткнення. Основні зусилля зосереджує на Бахмутському напрямку. Ворог не припиняє спроб встановлення повного контролю над містом Сєвєродонецьк. Веде штурм, бої тривають.