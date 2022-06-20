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  4. Ворог гатив по Харківщині, загинуло троє цивільних
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    Події в Україні

    Ворог гатив по Харківщині, загинуло троє цивільних

    Рашисти б&rsquo;ють ракетами та реактивними системами - Ворог гатив по Харківщині, загинуло троє цивільних
    Рашисти б’ють ракетами та реактивними системами
    фото з відкритих джерел

    Артобстріли області тривали протягом дня

    Російські окупанти, які не можуть досягти успіху в боях проти ЗСУ на Харківщині, посилили обстріли обласного центру та інших населених пунктів регіону. Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

    «Фіксуємо удари з систем реактивних систем залпового вогню по Київському, Шевченківському, Салтівському та Індустріальному районах Харкова. Також ворог завдає ударів по Харкову та області ракетами. Є влучання в промислову зону, в заклади освіти», – інформує Синєгубов.

    Так само ворог б'є по Чугуєву, Лозовій, по Золочівській та Дергачівських громадах.

    Протягом дня, 20 червня, загинули три людини: 65-річна жінка в Кутузівці, 61-річна жінка та 49-річний чоловік в Балаклії. Внаслідок денних обстрілів Індустріального району Харкова двоє поранених.

    Нагадаємо, рашисти добудували переправу через річку Оскіл на Харківщині.

    Також окупанти зруйнували ракетами ліцей під Харковом (фото).

    Днями ЗСУ звільнили село на Харківщині.

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    Теги: росія окупанти ЗСУ війна Харківщина Україна жінка чоловік окупація Олег Синєгубов #stoprussia
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    Ворог гатив по Харківщині, загинуло троє цивільних