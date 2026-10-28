Головна Світ Економіка
search button user button menu button

Дизель дорожчатиме й надалі? Єврокомісія оприлюднила прогноз на 2027 рік

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
google social img telegram social img facebook social img
Дизель дорожчатиме й надалі? Єврокомісія оприлюднила прогноз на 2027 рік
Ціни на дизель у ЄС залишаться високими
фото: Reuters

Європейців попередили про складну зиму та тривалу напруженість на паливному ринку, яка може зберегтися навіть наступного року

Європейський Союз зіткнувся з новими викликами в енергетичній сфері через нестабільність на світових ринках. Високі ціни на пальне, зокрема дизельне, можуть зберігатися протягом 2027 року, створюючи додаткове навантаження на населення та промисловість. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву Єврокомісара з питань енергетики та житлової політики Дана Йоргенсена.

За словами посадовця, Європа переживає складний період через зростання вартості енергоносіїв. За його словами, наслідки енергетичної кризи відчуватимуть як звичайні громадяни, так і підприємства.

Особливе занепокоєння викликає ситуація на ринку дизельного пального. Йоргенсен послався на оцінки Міжнародного енергетичного агентства, згідно з якими напруженість на цьому ринку зберігатиметься протягом тривалого часу у 2027 році.

Водночас єврокомісар зазначив, що протягом останніх місяців енергетичні ринки продемонстрували стійкість. Важливу роль у забезпеченні стабільного постачання пального відіграли європейські нафтопереробні заводи, які продовжували виробляти необхідні нафтопродукти, зокрема авіаційне пальне.

Попри це, майбутня зима може виявитися складною для європейської економіки. Зростання витрат на енергоносії створює ризики як для домогосподарств, так і для промислових підприємств, які залежать від стабільного та доступного енергопостачання.

Йоргенсен наголосив, що одним із ключових завдань Європейського Союзу залишається забезпечення надійного постачання пального для населення, бізнесу та оборонного сектору. При цьому важливо не лише гарантувати фізичну наявність енергоносіїв, а й забезпечити їхню цінову доступність.

Наразі Європейська комісія співпрацює з урядами держав-членів та представниками енергетичної галузі, щоб пом'якшити наслідки високих цін. Йдеться як про короткострокові заходи підтримки, так і про пошук довгострокових рішень для зниження вартості енергоносіїв.

Серед основних напрямів роботи Брюсселя – нарощування виробництва пального на європейських підприємствах та розвиток біопалива. Очікується, що ці заходи дозволять зменшити залежність від імпортних постачань і зміцнити енергетичну безпеку Євросоюзу.

Окрему увагу європейські посадовці приділяють підготовці до зимового періоду. Висока вартість енергоносіїв та ризики перебоїв із постачанням змушують ЄС шукати додаткові механізми захисту внутрішнього ринку.

Нагадаємо, раніше видання Politico повідомило, що президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн запропонувала лідерам ЄС розглянути можливість створення стратегічних запасів газу через побоювання щодо його можливого дефіциту взимку.

За інформацією видання, цього року запаси газу в європейських сховищах опустилися до рекордно низького рівня, що посилило занепокоєння щодо готовності Євросоюзу до опалювального сезону.

Читайте також:

Теги: газ дизельне пальне Європейський Союз Україна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

До санкційного списку можуть увійти 12 російських бізнесменів і 105 організацій
ЄС готує нові санкції проти 12 російських бізнесменів
21 жовтня, 16:48
Лондон відновив боротьбу за російські мільярди для України
Британія знайшла спосіб використати російські активи для України
20 жовтня, 10:34
Райт: Росія отримає вигоду, якщо почне експортувати дизельне паливо, для цього їй доведеться зменшити військові зусилля, щоб отримати можливість відремонтувати свої НПЗ
Міністр енергетики США назвав «дизельну угоду» з РФ «пряником» для завершення війни
18 жовтня, 23:33
Зьорен Гербст і Віктор Павлущик на Форумі доброчесності громад
Гроші ЄС під загрозою? Експерт назвав головну проблему українських громад
16 жовтня, 19:17
Російським прихильникам війни загрожують санкції від ЄС
ЗМІ повідомили, що ЄС може запровадити санкції проти російських спортсменів: деталі
15 жовтня, 11:51
США не припинили передачу розвідданих Україні
ЄС оцінив ситуацію з розвідданими США для України
14 жовтня, 15:59
Після масованої атаки Прилуки залишилися без газу на тиждень
Прилуки залишилися без газу після російської атаки
7 жовтня, 12:13
ЄС та Канада оголосять про нову масштабну угоду
ЄС і Канада готують посилення допомоги Україні
4 жовтня, 22:58
Рішення уряду стосується побутових споживачів та підприємств теплопостачання
Уряд продовжив пільгові ціни на газ: скільки коштуватиме кубометр
29 вересня, 11:10

Економіка

Дизель дорожчатиме й надалі? Єврокомісія оприлюднила прогноз на 2027 рік
Дизель дорожчатиме й надалі? Єврокомісія оприлюднила прогноз на 2027 рік
У Росії палає хімзавод «Азот», який постачає сировину для виробництва вибухівки (відео)
У Росії палає хімзавод «Азот», який постачає сировину для виробництва вибухівки (відео)
Витрати США на війну з Іраном перевищили $47 млрд: на що пішли гроші
Витрати США на війну з Іраном перевищили $47 млрд: на що пішли гроші
Адміністрація Трампа може скасувати санкції проти російського інвестфонду – NYT
Адміністрація Трампа може скасувати санкції проти російського інвестфонду – NYT
Росія отримала рекордні $2,76 млрд від експорту нафти – Bloomberg
Росія отримала рекордні $2,76 млрд від експорту нафти – Bloomberg
Путін поскаржився на антиросійські санкції і назвав їх «дурістю»
Путін поскаржився на антиросійські санкції і назвав їх «дурістю»

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
377K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 28 жовтня: ситуація на фронті
163K
Син народної артистки Оксани Білозір розлучився з народною депутаткою
158K
Карта повітряних тривог України онлайн 28 жовтня 2026
112K
Поляк знайшов у лісі гігантський білий гриб
87K
Компанія Fire Point відповіла на заяви про зупинку виробництва ракет «Фламінго»
76K
У СІЗО помер постановник серіалу «Ліквідація» Олександр Кондратов, який понад 10 років жив у Києві

Новини

Путін зробив незвичайну пропозицію африканським лідерам
Сьогодні, 13:57
Яке релігійне свято відзначається 28 жовтня 2026: традиції та молитва
Вчора, 22:00
Місячний календар на листопад 2026 року: коли молодик і повня, сприятливі дні
Вчора, 21:20
День української писемності та мови: історія і традиції свята, привітання у прозі, віршах та листівках
Вчора, 07:05
Яке релігійне свято відзначається 27 жовтня 2026: традиції та молитва
26 жовтня, 22:00
Яке релігійне свято відзначається 26 жовтня 2026: традиції та молитва
25 жовтня, 22:00

Прес-релізи

Новорічний «Мій Music Hall». У Києві пройду шоу, яке змінює уявлення про музичні концерти
Новорічний «Мій Music Hall». У Києві пройду шоу, яке змінює уявлення про музичні концерти
27 жовтня, 18:15
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua