Дизель дорожчатиме й надалі? Єврокомісія оприлюднила прогноз на 2027 рік

Європейців попередили про складну зиму та тривалу напруженість на паливному ринку, яка може зберегтися навіть наступного року

Європейський Союз зіткнувся з новими викликами в енергетичній сфері через нестабільність на світових ринках. Високі ціни на пальне, зокрема дизельне, можуть зберігатися протягом 2027 року, створюючи додаткове навантаження на населення та промисловість. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву Єврокомісара з питань енергетики та житлової політики Дана Йоргенсена.

За словами посадовця, Європа переживає складний період через зростання вартості енергоносіїв. За його словами, наслідки енергетичної кризи відчуватимуть як звичайні громадяни, так і підприємства.

Особливе занепокоєння викликає ситуація на ринку дизельного пального. Йоргенсен послався на оцінки Міжнародного енергетичного агентства, згідно з якими напруженість на цьому ринку зберігатиметься протягом тривалого часу у 2027 році.

Водночас єврокомісар зазначив, що протягом останніх місяців енергетичні ринки продемонстрували стійкість. Важливу роль у забезпеченні стабільного постачання пального відіграли європейські нафтопереробні заводи, які продовжували виробляти необхідні нафтопродукти, зокрема авіаційне пальне.

Попри це, майбутня зима може виявитися складною для європейської економіки. Зростання витрат на енергоносії створює ризики як для домогосподарств, так і для промислових підприємств, які залежать від стабільного та доступного енергопостачання.

Йоргенсен наголосив, що одним із ключових завдань Європейського Союзу залишається забезпечення надійного постачання пального для населення, бізнесу та оборонного сектору. При цьому важливо не лише гарантувати фізичну наявність енергоносіїв, а й забезпечити їхню цінову доступність.

Наразі Європейська комісія співпрацює з урядами держав-членів та представниками енергетичної галузі, щоб пом'якшити наслідки високих цін. Йдеться як про короткострокові заходи підтримки, так і про пошук довгострокових рішень для зниження вартості енергоносіїв.

Серед основних напрямів роботи Брюсселя – нарощування виробництва пального на європейських підприємствах та розвиток біопалива. Очікується, що ці заходи дозволять зменшити залежність від імпортних постачань і зміцнити енергетичну безпеку Євросоюзу.

Окрему увагу європейські посадовці приділяють підготовці до зимового періоду. Висока вартість енергоносіїв та ризики перебоїв із постачанням змушують ЄС шукати додаткові механізми захисту внутрішнього ринку.

Нагадаємо, раніше видання Politico повідомило, що президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн запропонувала лідерам ЄС розглянути можливість створення стратегічних запасів газу через побоювання щодо його можливого дефіциту взимку.

За інформацією видання, цього року запаси газу в європейських сховищах опустилися до рекордно низького рівня, що посилило занепокоєння щодо готовності Євросоюзу до опалювального сезону.