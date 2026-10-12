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Зеленський назвав головне завдання переговорів із ЄС

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Зеленський назвав головне завдання переговорів із ЄС
Президент України Володимир заяви, що Київ розраховує на фінансову підтримку ЄС
фото: Володимир Зеленський/Telegram

Президент уже визначив завдання для уряду й Офісу президента та наголосив на персональній відповідальності за результати

Президент України Володимир Зеленський повідомив про підготовку до важливих переговорів із Європейським Союзом, під час яких обговорюватимуть фінансову підтримку держави. Українська сторона розраховує забезпечити необхідні кошти на поточний і наступний роки. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву глави держави.

За словами Зеленського, українські посадовці вже провели детальне обговорення ключових позицій, з якими Україна планує виходити на переговори з європейськими партнерами. Особливу увагу приділили фінансовим потребам держави та забезпеченню її стійкості.

Президент наголосив, що співпраця з Європейською комісією та лідерами європейських країн залишається конструктивною. Водночас Київ прагне досягти конкретних домовленостей, які дозволять покрити фінансові потреби України у 2026 та 2027 роках.

«Готуємось до важливих перемовин із Євросоюзом. Детально обговорили ключові позиції, ключові фінансові потреби. Наша робота з Єврокомісією та лідерами Європи завжди максимально конструктивна. Україна вдячна за підтримку, і ми працюємо, щоб на цей і наступний роки забезпечити необхідні фінанси для нашої держави, нашої стійкості», – заявив Зеленський.

Глава держави повідомив, що до переговорного процесу залучені представники уряду та Офісу президента. Зокрема, прем'єр-міністр, міністр фінансів і команда Офісу президента підтримують постійний зв'язок із європейськими партнерами.

За словами Зеленського, українській та європейській сторонам необхідно виробити спільне бачення подальшої фінансової співпраці. Президент окремо наголосив, що очікує від відповідальних посадовців конкретних результатів.

«Прем’єр-міністр України, міністр фінансів та команда Офісу на зв’язку з європейськими партнерами. Потрібне чітке спільне бачення і конкретні результати. Відповідальність персональна. Дякую всім, хто допомагає!» – зазначив президент.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський повідомив про прогрес у переговорах із Європейською комісією щодо покриття фінансових та оборонних потреб України на 2026–2027 роки. Сторони визначили формат, строки та необхідні кроки для забезпечення фінансування, а також домовилися про щомісячну координацію.

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Теги: переговори Україна Європейський Союз фінансування

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