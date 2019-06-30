Місія ОБСЄ втратила на окупованому Донбасі черговий безпілотник



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Безпілотний літальний апарат місії ОБСЄ

При спробі приземлити дрон команда місії втратила зв'язок із літальним апаратом

Місія спостерігачів ОБСЄ втратила безпілотник далекого радіуса дії на окупованій території Донеччини поблизу лінії зіткнення.

Про це йдеться у звіті Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ станом на 28 червня.

«Увечері 27 червня, пролітаючи в районі н. п. Заїченко (непідконтрольний урядові, 93 км на південь від Донецька), безпілотний літальний апарат (БПЛА) СММ дальнього радіуса дії почав швидко втрачати потужність і висоту (після того як температура двигуна літального апарата досягла високого значення)», - йдеться у звіті.

При спробі приземлити БПЛА в районі на південь від н. п. Верхньошироківське (непідконтрольний урядові, 85 км на південь від Донецька) команда місії втратила зв'язок із літальним апаратом.

В СММ вважають, що зараз робити висновки про причини інциденту зарано. Зазначається, що місія вживає невідкладних заходів для встановлення місця перебування БПЛА.

Нагадаємо, наприкінці квітня над непідконтрольною уряду України територією Донецькій області знову втрачено безпілотний літальний апарат місії ОБСЄ середнього радіуса дії.

18 квітня поблизу лінії зіткнення в Донецькій області розбився безпілотник місії ОБСЄ.

Також тричі з 13 по 15 квітня безпілотні літальні апарати спеціальної моніторингової місії ОБСЄ потрапили під обстріл зі стрілецької зброї.