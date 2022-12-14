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Зеленський закликав Європарламент негайно створити спецтрибунал для Росії

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Зеленський закликав Європарламент негайно створити спецтрибунал для Росії
Глава держави подякував усім, хто розслідує й допомагає розслідувати злочини російських загарбників
фото: Офіс президента

Зеленський: «Треба діяти вже зараз, не чекаючи закінчення війни, щоб притягнути до відповідальності всіх, хто її розвʼязав»  

Президент України Володимир Зеленський закликає створити міжнародний спеціальний трибунал для притягнення російського керівництва до відповідальності вже зараз, не чекаючи завершення війни. Глава держави вважає за необхідне надалі зробити відповідну інституційну основу справедливості постійною. Про це Зеленський заявив під час онлайн-виступу на церемонії вручення премії Сахарова.

«Треба діяти вже зараз, не чекаючи закінчення війни, щоб притягнути до відповідальності всіх, хто її розвʼязав, і щоб не допустити будь-якого повторення агресії. Це буде найефективнішим захистом свободи, прав людини, верховенства права та інших наших із вами спільних цінностей, які уособлює, зокрема, ця відзнака Європарламенту – премія імені Сахарова», – сказав Зеленський.

Глава держави подякував усім, хто розслідує й допомагає розслідувати злочини російських загарбників в Україні, хто шукає інформацію про російських убивць і терористів, Міжнародному кримінальному суду, який тісно співпрацює з українськими прокурорами та має чіткий намір здійснити правосуддя щодо скоєного російськими військами на території України.

Він також подякував усім лідерам і державам, політикам і міжнародним організаціям, які докладають усіх можливих зусиль для створення трибуналу щодо злочину агресії Росії проти України.

«Закликаю всіх вас, ваші партії й держави дієво підтримати цю роботу! Трибунал має запрацювати», – наголосив Президент.

Він нагадав, що Європарламент уже підтримав цю ідею, але потрібно якнайшвидше втілити її в реальність, зокрема, через ухвалення окремої резолюції Європарламенту на підтримку створення трибуналу, через підтримку європарламентаріями і їхніми країнами відповідної резолюції Генасамблеї ООН.

За словами Зеленського, знищені Росією міста й села, зруйновані долі, знищені життя мають бути відображені у вироках не лише тим, хто безпосередньо все це вчинив, а й у вироках тим, хто організував і розпочав агресію. «І коли принцип невідворотності покарання спрацює щодо злочину агресії проти України, зможемо зробити відповідну інституційну основу справедливості постійною. Коли будь-який потенційний агресор знатиме, що покарання за злочинну війну неминуче, це буде найефективнішим інструментом превенції війни», – підкреслив президент.

Нагадаємо, сьогодні Європарламент нагородив український народ на чолі із Зеленським премією Сахарова.

Теги: Європарламент партії правосуддя президент премія трибунал Володимир Зеленський війна росія

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