Вибух у Бердянську: як виправдовуються окупанти

Біля будівлі поліцейського відділку у Бердянську щось вибухнуло. Окупанти відбрехуються, що це лише газовий балон

Інцидент стався біля захопленої окупантами будівлі міськвідділу поліції

У центрі Бердянська сьогодні, 6 серпня, зранку пролунав вибух. Про це пише Telegram-канал «Бердянск в окупації».

За інформацією каналу, вибув стався на вулиці Грецькій, біля будівлі міського відділку поліції, захопленого рашистами. Район вибуху зараз оточений російськими військовими. Мешканці Бердянська зазначають, що вибух було добре чутно у всій центральній частині міста.

Факт вибуху підтвердив у своєму Telegram-каналі нардеп Олексій Гончаренко. За його словами, внаслідок інциденту загинуло кілька окупантів.

Медіапотужності окупантів визнали факт вибуху на Грецькій. Telegram-канал «офіційної влади Бердянська» заявив, що причиною вибуху нібито був використаний газовий балон у сміттєвому контейнері, який здетонував від непогашеної сигарети.

Рашисти пишуть, що внаслідок вибуху «ніхто не постраждав».

Нагадаємо, 28 червня у Бердянську пролунав вибух на території порту.