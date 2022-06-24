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    Події в Україні

    Місто зруйноване: як росіяни «звільнили» Попасну (моторошне відео)

    Будинки в Попасній або повністю знищені, або частково пошкоджені - Місто зруйноване: як росіяни «звільнили» Попасну (моторошне відео)
    Будинки в Попасній або повністю знищені, або частково пошкоджені
    фото: скріншот із відео

    У Попасній не лишилося жодного вцілілого будинку

    У Попасній на Луганщині російські окупанти зруйнували всі будівлі. Про це повідомив журналіст Денис Казанський.

    Він оприлюднив відео зруйнованого міста.

    «Все, що залишилося від Попасної на Луганщині. Жодної цілої будівлі. Просто прийшли і зруйнували ціле місто, яке жило спокійним, мирним життям», – прокоментував Казанський.

    Він нагадав, що «на мові божевільних російських імперців це називається «допомога» та «звільнення».

    Раніше повідомлялося, що відому на Донеччині страусину ферму в Ямполі розбомбили росіяни.

    Напередодні рашисти за добу зруйнували 18 житлових будинків на Донеччині.

    Теги: росія окупанти Луганщина війна Україна окупація #stoprussia
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    Місто зруйноване: як росіяни «звільнили» Попасну (моторошне відео)