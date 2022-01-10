Кіберполіція викрила шахраїв, які обкрадали рахунки іноземців

За кошти потерпілих злочинці купували різні товари в інтернет-магазинах

Кіберполіція Харківської області спільно з правоохоронцями Німеччини викрила шахраїв, які користувались банківськими рахунками іноземців та купували за їх кошти різні товари в онлайн-магазинах. Про це повідомили у Департаменті кіберполіції Національної поліції України.

Було викрито 40-річного організатора. Чоловік із своїми спільниками організував шахрайську схему, завдяки якій злочинцям вдалось заволодіти понад 18 мільйонами гривень.

Схема полягала у тому, що шахраї отримували на хакерських форумах банківські реквізити рахунків громадян ЄС, які є клієнтами іноземних банків. Скомпрометовані дані злочинці використовували для покупок у різних онлайн-магазинах. За товари вони розраховувались грошима потерпілих. Покупки фігуранти перепродавали, аби отримати гроші на електронний гаманець.

Окрім того, шахраї запрошували до співпраці торгових агентів, створюючи на сайтах оголошення про працевлаштування. Через них злочинці відправляли та збували товари у східноєвропейському зарубіжжі. Всього було заподіяно збитків на понад 18 мільйонів гривень.

Правоохоронці провели обшуки за місцем проживання організатора та вилучили комп’ютерну техніку з телефонами. Наразі відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 190. Шахрай може сісти за ґрати на термін до восьми років.

Інший співорганізатор перебуває у Німеччині під вартою. Поки німецькі поліцейські проводять розслідування, він має статус обвинуваченого.

Нагадаємо, у Києві шахраї ошукали пенсіонерів на понад 2 млн грн.

До слова, за рік криптошахраї вкрали рекордні $14 млрд.