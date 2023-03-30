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Московський патріархат вивіз мощі трьох святителів з церкви у Чернігові

Софія Сидоренко
glavcom.ua
Московський патріархат вивіз мощі трьох святителів з церкви у Чернігові
фото: 0462.ua

Представники УПЦ Храм-комплекс «Всіх святих Чернігівських» попросили передати їм мощі «на час молитв»

З Троїцького собору, що у Чернігові, зникли мощі трьох святих. Троїцький собор роками використовували представники духовенства УПЦ (МП). Про це повідомляє MYNIZHYN.

Мощі святих зникли кілька днів тому. Зазначають, що їх перемістили до іншого храму. 

«Стало відомо, що ці мощі без погодження з Національним архітектурно-історичним заповідником «Чернігів стародавній» були переміщені з Троїцького собору до храму Всіх святих Чернігівських Святих», – заявила завідувачка відділу музейної та науково-фондової діяльності Національного заповідника «Чернігів стародавній» Ольга Травкіна.

Також повідомляють, що представники УПЦ Храм-комплекс «Всіх святих Чернігівських» опублікували у фейсбук офіційне прохання про «передачу на необхідний період часу для молитви та духовного поклоніння» мощів усіх трьох святих. 

Московський патріархат вивіз мощі трьох святителів з церкви у Чернігові фото 1
фейсбук Храму-комплексу

«Мощі святителя Феодосія, канонізованого у 1896 році, перебувають на обліку в нас, у заповіднику, за інвентарним номером КН590, тобто вони невід’ємно належать Державному музейному фонду України, і всі переміщення цих мощів повинні погоджуватися з Національним заповідником «Чернігів стародавній», – прокоментувала Ольга Травкіна.

Тобто, без погодження Національним заповідником «Чернігів стародавній» Храм-комплекс «Всіх святих Чернігівських» немає права на переміщення мощей. 

Ольга Травкіна зазначила, що Національний заповідник «Чернігів стародавній» відправив листа до митрополита Амвросія (який з 2003 року очолює Чернігівську єпархію УПЦ – «Главком») про те, що мощі повинні бути повернуті до Троїцького собору.

«Також був направлений лист у нашу Чернігівську обласну військову адміністрацію, аби вони сприяли поверненню цих мощів у Троїцький собор», – додала Ольга Травкіна. 

Нагадаємо, що нещодавно повідомляли про те, що московський патріархат вивозить ікони з Києво-Печерської лаври. 

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Теги: собор відео Чернігів

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