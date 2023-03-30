Московський патріархат вивіз мощі трьох святителів з церкви у Чернігові

Представники УПЦ Храм-комплекс «Всіх святих Чернігівських» попросили передати їм мощі «на час молитв»

З Троїцького собору, що у Чернігові, зникли мощі трьох святих. Троїцький собор роками використовували представники духовенства УПЦ (МП). Про це повідомляє MYNIZHYN.

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Мощі святих зникли кілька днів тому. Зазначають, що їх перемістили до іншого храму.

«Стало відомо, що ці мощі без погодження з Національним архітектурно-історичним заповідником «Чернігів стародавній» були переміщені з Троїцького собору до храму Всіх святих Чернігівських Святих», – заявила завідувачка відділу музейної та науково-фондової діяльності Національного заповідника «Чернігів стародавній» Ольга Травкіна.

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Також повідомляють, що представники УПЦ Храм-комплекс «Всіх святих Чернігівських» опублікували у фейсбук офіційне прохання про «передачу на необхідний період часу для молитви та духовного поклоніння» мощів усіх трьох святих.

фейсбук Храму-комплексу

«Мощі святителя Феодосія, канонізованого у 1896 році, перебувають на обліку в нас, у заповіднику, за інвентарним номером КН590, тобто вони невід’ємно належать Державному музейному фонду України, і всі переміщення цих мощів повинні погоджуватися з Національним заповідником «Чернігів стародавній», – прокоментувала Ольга Травкіна.

Тобто, без погодження Національним заповідником «Чернігів стародавній» Храм-комплекс «Всіх святих Чернігівських» немає права на переміщення мощей.

Ольга Травкіна зазначила, що Національний заповідник «Чернігів стародавній» відправив листа до митрополита Амвросія (який з 2003 року очолює Чернігівську єпархію УПЦ – «Главком») про те, що мощі повинні бути повернуті до Троїцького собору.

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«Також був направлений лист у нашу Чернігівську обласну військову адміністрацію, аби вони сприяли поверненню цих мощів у Троїцький собор», – додала Ольга Травкіна.

Нагадаємо, що нещодавно повідомляли про те, що московський патріархат вивозить ікони з Києво-Печерської лаври.