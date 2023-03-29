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Виселення з Лаври. Служителі Московської церкви обіцяють різню (відео)

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Виселення з Лаври. Служителі Московської церкви обіцяють різню (відео)
фото: glavcom.ua

Ченець не помічає війни, влаштованої Росією, а обіцяє українцям нову різню

Ченець Московської церкви в Україні, який не наважився представитися, почав згадувати «історію України», написану кремлівською рукою, та анонсував різню в Україні. Кореспондент «Главкому» записав розмову на відео.

Служитель Московської церкви вважає виселення УПЦ МП із Лаври «беспрєдєлом» і бідкається, що в Україні не працюють закони.

«ЗМІ наганяють на нас, формують людям думку, що ми тут вороги, «сєпари», Московський патріархат, хоча ми вже давно не згадуємо Кирила (предстоятель Російської православної церкви – «Главком»), – стверджує ченець.

Ченець зазначив, що нібито такі події вже відбувалися в історії України. Він порадив почитати «Історію русів», де описується історична доба Богдана Хмельницького та те, як українську віру увели в католицизм. 

«Що тоді було? Масове повстання. Різня така була за православ’я… Так що зараз буде новий виток історії», – прогнозує служитель УПЦ МП.

На його думку, українська влада не мала права виганяти Московську церкву «на рівному місці».

«А як церква сатани була дозволена в Україні? Так церкві сатани можна було бути в Україні, а нам не можна? Нехай думають, що вони роблять», – бідкається ченець.

Обіцяна різня буде доволі скоро, стверджує служитель Московської церкви, а влада лише провокує народ «спробами заборонити православ’я».

Зазначимо, сьогодні останній день представників УПЦ МП у стінах Києво-Печерської лаври проходить доволі насичено. На території святині зібралося чимало вірян Московського патріархату, пройшов молебень. Основні події відбуваються довкола Хрестовоздвиженської церкви на території Києва-Печерської лаври. Незважаючи на вимогу держави звільнити стіни Лаври сьогодні,  29 березня, владика Павло закликає і далі тут проводити богослужіння. 

Нагадаємо, що керівництво Національного заповідника «Києво-Печерська лавра» вимагає монахів УПЦ МП покинути всю територію Лаври до 29 березня. Національний заповідник не продовжив дію оренди для УПЦ Московського патріархату в чоловічому монастирі Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври через порушення орендних умов представниками УПЦ (МП).

Так звана УПЦ МП останній рік наполегливо доводила, що не підпорядкована Москві. Так, ця релігійна організація, яка безпідставно називає себе українською, намагалася не виконувати закон про перейменування. Крім того, численні представники так званої УПЦ МП звинувачувалися в пособництві з російським окупантом та колабораційній діяльності.

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Теги: церква Московська церква в Україні православна церква Києво-Печерська лавра лавра

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