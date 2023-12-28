ЗСУ просунулися поблизу Горлівки: аналіз ISW

Українська армія продовжує утримувати позиції на лівому березі Херсонщини

Українські війська продовжують вести позиційні бої на декількох напрямках. ЗСУ просунулися на захід від Горлівки. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

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Просування українських військ

За даними ISW, російські війська 27 грудня просунулися в районі Кремінної на тлі позиційних боїв, що продовжуються вздовж лінії Куп'янськ-Сватово-Кременна.

Українські та російські джерела стверджували, що позиційні бої відбувалися на північний схід та південний схід від Куп'янська в районі Синьківки, Петропавлівки та Іванівки, а також на захід та південний захід від Кремінної в районі Діброви та Серебрянського лісу.

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Російські війська нещодавно просунулися на північний схід від Бахмута та 27 грудня продовжили позиційні бої з українськими військами у цьому районі. Відео з геолокацією, опубліковане 27 грудня, показує, що російські війська просунулися ближче до східної околиці Спірного.

27 грудня російські війська просунулися в районі Бахмута та продовжили позиційні бої з українськими військами.

Російські та українські джерела заявили, що позиційні бої відбувалися на північний захід від Бахмута в районі Богданівки, на захід від Бахмута в районі Іванівського та у напрямку Часового Яру, і на південний захід від Бахмута в районі Кліщіївки та Андріївки.

Українські війська нещодавно просунулися на захід від Горлівки та 27 грудня продовжили позиційні бої з російськими військами. Відео з геолокацією, опубліковане 26 грудня, показує, що українські війська просунулися далі вглиб терикону на захід від Горлівки.

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Російська армія нещодавно просунулася на північ від Авдіївки та продовжила позиційні бої з українськими військами. Відео з геолокацією, опубліковане 26 грудня, показує, що російські війська нещодавно просунулися у східній частині Степового (на північ від Авдіївки). Додаткові кадри з геолокацією, опубліковані 27 грудня, вказують на те, що російські війська просунулися на північний схід від Авдіївки.

27 грудня російські війська, ймовірно, продовжили зміцнювати контроль над Мар'їнкою і нещодавно досягли успіхів на південний захід від Донецька. Росіяни просунулися на схід від Новомихайлівки. Російські та українські джерела заявили, що позиційні бої відбувалися в районі Мар'їнки, Новомихайлівки та Побєди.

Генеральний штаб ЗСУ повідомив, що 27 грудня російські війська не проводили наступальних операцій у районі кордону Донецької та Запорізької областей.

Українські війська нещодавно втратили позиції навколо Роботиного, ймовірно, після того, як відійшли на зручніші рубежі оборони біля Роботиного на зиму. Повідомляється, що російські війська атакували поблизу Роботиного, на північний схід від Роботиного поблизу Новопокровки та на захід від Вербового.

Повідомляється, що 26 грудня російські війська просунулися в західній частині Кринок. Українські війська продовжують утримувати позиції біля Кринок на лівому березі Херсонщини та беруть участь у зустрічних боях.