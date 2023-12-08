У Росії другий за день літак зазнав аварії (відео)

Лайнер летів із Санкт-Петербурга

Сьогодні, 8 грудня, у Росії другий за день цивільний літак здійснив аварійну посадку. Про це повідомляє The Moscow Times.

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Як зазначається, йдеться про літак Airbus A319-111 авіакомпанії «Росія», який у п'ятницю ввечері здійснив аварійну посадку в Мінеральних Водах через розгерметизацію салону.

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Лайнер летів із Санкт-Петербурга, а на борту перебувало 111 осіб. Також зазначається, що це вже другий літак у РФ за добу, який зазнав проблем під час польоту.

Раніше повідомлялося, що у Росії пасажирський Boeing 737 авіакомпанії S7 спалахнув у повітрі та здійснив екстрену посадку в Новосибірську через загоряння двигунів. Літак негайно приземлився. На борту було 176 осіб – обійшлося без постраждалих.Повідомляється, що займання могло статися через те, що двигун працював у нестійкому режимі.

Також повідомлялося, що в Улан-Уде (Бурятія, РФ) літак спалахнув при зльоті. Пожежа у вантажному літаку авіакомпанії «Аеростар» розпочалася за кілька хвилин після зльоту. У Ту-204 спалахнув лівий двигун.