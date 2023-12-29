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У столиці рятувальники звільнили чотирьох людей з-під завалів складського приміщення

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
У столиці рятувальники звільнили чотирьох людей з-під завалів складського приміщення
Загалом 28 людей постраждали внаслідок ранкової атаки на столицю
фото: ДСНС

Пошуково-рятувальна операція ще триває

Унаслідок ранкової атаки росіян, 29 грудня, у столиці постраждало 28 людей, один загиблий.Про це повідомив мер міста Віталій Кличко.

«28 людей постраждали внаслідок ранкової атаки на столицю. Одна людина загинула. 25 постраждалих госпіталізували в медзаклади міста. Трьом – медики надали допомогу на місці», – написав мер.

Також Кличко повідомив, що з-під завалів складського приміщення в Шевченківському районі звільнили чотирьох людей. Пошуково-рятувальна операція там іще триває.

Нагадаємо, сьогодні зранку, 29 грудня, під час масованого удару по Україні силами та засобами протиповітряної оборони над Києвом було уражено понад 30 повітряних цілей. 

Раніше повідомлялося, що у Шевченківському районі столиці рятувальники дістали з-під завалів зруйнованого російською атакою будинку, тіло одного загиблого. 

Нагадаємо, унаслідок ворожого обстрілу уламками пошкоджено будівлі у Святошинському, Дарницькому, Подільському та Шевченківському районах столиці.

Також у Києві через атаку росіян пошкоджено станцію метро. Зараз станція працює як укриття. Поїзди прослідують станцію без зупинки.

Теги: Київ обстріл війна Віталій Кличко

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