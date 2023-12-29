У столиці рятувальники звільнили чотирьох людей з-під завалів складського приміщення

Пошуково-рятувальна операція ще триває

Унаслідок ранкової атаки росіян, 29 грудня, у столиці постраждало 28 людей, один загиблий.Про це повідомив мер міста Віталій Кличко.

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«28 людей постраждали внаслідок ранкової атаки на столицю. Одна людина загинула. 25 постраждалих госпіталізували в медзаклади міста. Трьом – медики надали допомогу на місці», – написав мер.

Також Кличко повідомив, що з-під завалів складського приміщення в Шевченківському районі звільнили чотирьох людей. Пошуково-рятувальна операція там іще триває.

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Нагадаємо, сьогодні зранку, 29 грудня, під час масованого удару по Україні силами та засобами протиповітряної оборони над Києвом було уражено понад 30 повітряних цілей.

Раніше повідомлялося, що у Шевченківському районі столиці рятувальники дістали з-під завалів зруйнованого російською атакою будинку, тіло одного загиблого.

Нагадаємо, унаслідок ворожого обстрілу уламками пошкоджено будівлі у Святошинському, Дарницькому, Подільському та Шевченківському районах столиці.

Також у Києві через атаку росіян пошкоджено станцію метро. Зараз станція працює як укриття. Поїзди прослідують станцію без зупинки.