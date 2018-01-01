МВС оприлюднило останні дані про ситуацію на дорогах України

Залишається ускладнений рух великовантажного та великогабаритного автотранспорту на автошляхах в Кіровоградській області

Міністерство внутрішніх справ нагадало, що усі обмеження руху на автошляхах України знято. Проте, там зазначили, на деяких ділянках доріг залишається ускладнений рух. Відповідне повідомлення оприлюднене у Facebook. За даними МВС, Станом на 13 годину 20 січня залишається ускладнений рух великовантажного та великогабаритного автотранспорту на



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Залишається ускладнений рух великовантажного та великогабаритного автотранспорту на автошляхах в Кіровоградській області

Міністерство внутрішніх справ нагадало, що усі обмеження руху на автошляхах України знято. Проте, там зазначили, на деяких ділянках доріг залишається ускладнений рух. Відповідне повідомлення оприлюднене у Facebook.

За даними МВС, Станом на 13 годину 20 січня залишається ускладнений рух великовантажного та великогабаритного автотранспорту на автошляхах в Кіровоградській області, а саме:

М-12 «Стрий-Тернопіль-Кропивницький-Знам’янка (578-703км)» 606 км. (на стоянках та місцях відстою знаходиться 60 вантажних автомобілів (біля смт. Новоархангельськ);

Н-24 «Благовіщенськ-Миколаїв (0-46 км)» 20 км. (на стоянках та місцях відстою знаходиться 100 вантажних автомобілів (на АЗС біля смт. Голованівськ);

М-12 «Стрий-Тернопіль-Кропивницький-Знам’янка» 703 км на виїзді з м. Кропивницький на місці відстою 10 вантажних автомобілів (біля готельного комплексу).

Нагадаємо, через негоду знеструмленими станом на ранок 20 січня залишаються 390 населених пунктів у трьох областях.

На дорозі у напрямку Одеси на території двох областей уповільнено рух.