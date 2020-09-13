  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    У світі

    В Краснодарі згоріли 90 квартир через святкування весілля (відео)

    • Розсилка
    Гасили складну пожежа майже дві сотні фахівців - В Краснодарі згоріли 90 квартир через святкування весілля (відео)
    Гасили складну пожежа майже дві сотні фахівців
    Скріншот з відео

    Загоряння виникло на мансардному поверсі восьмиповерхового житлового будинку

    Під час святкування весілля в Краснодарі (Росія) через феєрверк вогнем було знищено 90 квартир, верх будинку по всьому периметру вигорів повністю. Як повідомили в МНС Росії, пожежу успішно загасили, але люди залишилися без житла.

    Гасили складну пожежа майже дві сотні фахівців. «В гасінні пожежі брали участі 214 осіб і 63 одиниці техніки. Брали участь в операції, зокрема від МНС Росії – 129 осіб і 34 одиниці техніки», – зазначили у відомстві.

    З будівлі довелося евакуювати близько 300 осіб, для них підготовлено пункт тимчасового розміщення в місцевій школі.

    grktkНаслідки пожежі

    За словами сусідів, причиною пожежі стало падіння залишків останнього залпу салюту, який вдарив прямо в дах будинку. Повністю згорів весь восьмий поверх по периметру всієї будівлі.

    Нагадаємо, що у Києві горіла будівля учбово-виробничого підприємства.

    Як повідомлялося, 8 вересня сталася пожежа на території гаражного кооперативу на вул. Василя Касіяна,1 у Голосіївському районі столиці. Вгонь від загоряння побутового сміття на площі 20 кв. м розповсюдився на поруч розташовані цегляні гаражі.

    Читайте також:
    В Україні оголошено найвищий рівень пожежної небезпеки, – ДСНС
    пожежа Росія ДСНС весілля
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ