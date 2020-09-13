В Краснодарі згоріли 90 квартир через святкування весілля (відео)



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Гасили складну пожежа майже дві сотні фахівців Скріншот з відео

Загоряння виникло на мансардному поверсі восьмиповерхового житлового будинку

Під час святкування весілля в Краснодарі (Росія) через феєрверк вогнем було знищено 90 квартир, верх будинку по всьому периметру вигорів повністю. Як повідомили в МНС Росії, пожежу успішно загасили, але люди залишилися без житла.

Гасили складну пожежа майже дві сотні фахівців. «В гасінні пожежі брали участі 214 осіб і 63 одиниці техніки. Брали участь в операції, зокрема від МНС Росії – 129 осіб і 34 одиниці техніки», – зазначили у відомстві.

З будівлі довелося евакуювати близько 300 осіб, для них підготовлено пункт тимчасового розміщення в місцевій школі.

Наслідки пожежі

За словами сусідів, причиною пожежі стало падіння залишків останнього залпу салюту, який вдарив прямо в дах будинку. Повністю згорів весь восьмий поверх по периметру всієї будівлі.

Нагадаємо, що у Києві горіла будівля учбово-виробничого підприємства.

Як повідомлялося, 8 вересня сталася пожежа на території гаражного кооперативу на вул. Василя Касіяна,1 у Голосіївському районі столиці. Вгонь від загоряння побутового сміття на площі 20 кв. м розповсюдився на поруч розташовані цегляні гаражі.

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