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    Білоруські прикордонники депортували «порушника з України»

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    Українець начебто прямував в напрямку села Лютий Бір (Брестська область, Білорусь) - Білоруські прикордонники депортували «порушника з України»
    Українець начебто прямував в напрямку села Лютий Бір (Брестська область, Білорусь)
    фото: 4esnok.by

    Українець начебто перетнув кордон для того, щоб «знайти кращі умови для життя в Білорусі»

    Прикордонники затримали у Білорусі чоловіка, який незаконно потрапив туди з України. Внаслідок чого його депортували та заборонили в'їзд на два роки. Про це повідомляє видання «Белта».

    За інформацією від місцевих жителів, яких цитує видання, чоловік прямував з України в напрямку села Лютий Бір (Брестська область, Білорусь).

    Відомо, що чоловік мав з собою харчові продукти, паспорт, мобільний телефон і гроші.

    Як пояснив українець, він перетнув кордон нібито для того, щоб «знайти кращі умови для життя в Білорусі».

    Зрештою білоруськими силовиками було притягнуто чоловіка до адміністративної відповідальності за незаконне перетинання державного кордону – депортація та заборона в'їзду в Білорусь на два роки.

    До слова, на кордоні Польщі та Білорусі знайшли три тіла.

    Зазначимо, Литва залучить гелікоптери для захисту кордонів від нелегалів з Білорусі.

    Нагадаємо, що 3 липня на кордоні Литви та Білорусі литовські прикордонники відкрили попереджувальну стрілянину. Вони також застосували сльозогінний газ проти нелегальних мігрантів з білоруського боку. Про це повідомляє сайт Служби охорони державного кордону.

    За словами президента Литви Ґітанаса Наусєди, режим Білорусі використовує міграцію для того, щоб здійснювати тиск на Литву та на Євросоюз.

    Теги: прикордонники Білорусь українці Україна кордон
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    Білоруські прикордонники депортували «порушника з України»