Білоруські прикордонники депортували «порушника з України»

Українець начебто перетнув кордон для того, щоб «знайти кращі умови для життя в Білорусі»

Прикордонники затримали у Білорусі чоловіка, який незаконно потрапив туди з України. Внаслідок чого його депортували та заборонили в'їзд на два роки. Про це повідомляє видання «Белта».

За інформацією від місцевих жителів, яких цитує видання, чоловік прямував з України в напрямку села Лютий Бір (Брестська область, Білорусь).

Відомо, що чоловік мав з собою харчові продукти, паспорт, мобільний телефон і гроші.

Як пояснив українець, він перетнув кордон нібито для того, щоб «знайти кращі умови для життя в Білорусі».

Зрештою білоруськими силовиками було притягнуто чоловіка до адміністративної відповідальності за незаконне перетинання державного кордону – депортація та заборона в'їзду в Білорусь на два роки.

До слова, на кордоні Польщі та Білорусі знайшли три тіла.

Зазначимо, Литва залучить гелікоптери для захисту кордонів від нелегалів з Білорусі.

Нагадаємо, що 3 липня на кордоні Литви та Білорусі литовські прикордонники відкрили попереджувальну стрілянину. Вони також застосували сльозогінний газ проти нелегальних мігрантів з білоруського боку. Про це повідомляє сайт Служби охорони державного кордону.

За словами президента Литви Ґітанаса Наусєди, режим Білорусі використовує міграцію для того, щоб здійснювати тиск на Литву та на Євросоюз.