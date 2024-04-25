Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Окупанти збільшили кількість атак на Куп’янському напрямку – Генштаб

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Окупанти збільшили кількість атак на Куп’янському напрямку – Генштаб
Сили оборони відбили 16 атак на Бахмутському напрямку
фото: Facebook/Генштаб

Протягом доби зафіксовано 93 бойових зіткнення

Триває 792-га доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом доби зафіксовано 93 бойових зіткнення. Загалом, ворог завдав чотирьох ракетних та 50 авіаційних ударів, здійснив 45 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

На Волинському та Поліському напрямках

Оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

На Сіверському та Слобожанському напрямках

Противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території РФ, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України. Завдав авіаудару по місту Суми. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали понад 20 населених пунктів, серед них Карповичі Чернігівської області; Уралове, Манухівка, Басівка, Пономаренки Сумської області.

На Куп’янському напрямку

Нашими воїнами відбито дев’ять атак в районах населених пунктів Берестове Харківської області та Стельмахівка Луганської області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько 10 населених пунктів, зокрема Синьківка, Степова Новоселівка, Піщане Харківської області.

На Лиманському напрямку

Силами оборони відбито 16 атак в районах населених пунктів Дружелюбівка Харківської області; Макіївка, Серебрянське лісництво Луганської області; Терни, Зарічне Донецької області. Противник завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Борова Харківської області. Від артилерійських та мінометних обстрілів постраждали понад 10 населених пунктів, серед них Макіївка Луганської області; Терни, Ямполівка, Торське Донецької області.

На Бахмутському напрямку

Нашими воїнами відбито 16 атак в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області; Верхньокам’янське, Новий, Спірне, Іванівське, Кліщіївка Донецької області, де ворог намагався покращити тактичне положення. Також, противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Миколаївка, Часів Яр, Спірне, Диліївка Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилося понад 10 населених пунктів, зокрема Калинівка, Часів Яр, Кліщіївка Донецької області.

На Авдіївському напрямку

Нашими захисниками відбито 23 атаки в районах населених пунктів Очеретине, Уманське, Невельське, Керамік, Бердичі, та Нетайлове Донецької області, де ворог намагався витіснити наші підрозділи із займаних рубежів. Також противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Калинове, Семенівка, Карлівка, Новогродівка, Євгенівка, Олександропіль, Архангельське, Новокалинове Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, серед них Керамік, Архангельське, Соловйове, Уманське Донецької області.

На Новопавлівському напрямку

Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Красногорівка, Побєда, Новомихайлівка, Водяне Донецької області, де ворог 14 разів намагався прорвати оборону наших військ. Противник завдав авіаційного удару в районі Урожайного Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем окупантів опинились понад 10 населених пунктів, серед них Красногорівка, Георгіївка, Парасковіївка Донецької області.

На Оріхівському напрямку

Ворог, за підтримки авіації, один раз атакував позиції наших захисників в районі Роботиного Запорізької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 20 населених пунктів, серед них Червоне, Білогір’я, Роботине, Кам’янське Запорізької області.

На Херсонському напрямку

Ворог не відмовляється від наміру витіснити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом доби, здійснив три безуспішні атаки на позиції наших військ в районі населеного пункту Кринки Херсонської області. Завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Качкарівка та Іванівка Херсонської області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 20 населених пунктів, серед них Тягинка, Іванівка, Новотягинка, Токарівка Херсонської області.

Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по двох пунктах управління, вісьмох районах зосередження особового складу та трьох зенітно-ракетних комплексах противника.

Підрозділами ракетних військ завдано ураження по одному району зосередження особового складу противника.

Нагадаємо, надані Україні Штатами Atacms можуть послабити російську логістику, загрожувати ударами по російських аеродромах і складах. Для України вони матимуть оперативне значення, якщо удари будуть підсилені наземними операціями Сил оборони.

До слова, Повітряні сили ЗСУ не виключили ймовірності масової атаки по Україні з боку РФ найближчим часом на тлі посилення допомоги від союзників. Обстріл може відбутися навіть ще до надходження допомоги.

Читайте також: Окупанти намагаються витіснити ЗСУ з кількох напрямків. Огляд з фронту
Теги: війна Генштаб окупанти ЗСУ Куп'янськ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

На Авдіївському напрямку ЗСУ відбили 11 атак
ЗСУ завдали ударів по шести районах зосередження особового складу окупантів – Генштаб
17 квiтня, 07:22
Україна має перемогти у війні з Росією
Ініціатор листа нобелівських лауреатів на підтримку України дав пораду українцям
13 квiтня, 21:16
Наразі жоден закон, який стосується мобілізації, не передбачає призову на службу жінок
Жінкам слід готуватись до мобілізації? Центр протидії дезінформації попередив про фейк
10 квiтня, 16:10
Розвідка вважає, що Росія за допомогою Fpv-дронів намагається зімітувати обстріл нібито з боку України
Окупанти знову атакували Запорізьку АЕС безпілотником. МАГАТЕ відреагувало
9 квiтня, 18:31
За вказівкою агресора колаборантка мала виявити геолокації довготривалих оборонних точок, а також системи окопів та бліндажів
Передавала дані про оборону ЗСУ брату-військовому армії РФ: на Харківщині затримано зрадницю
9 квiтня, 10:48
8 квітня 2022 року російські війська поцілили ракетою «Точка-У» по людях, які евакуювалися
Два роки після удару РФ по вокзалу в Краматорську: в Україні вшанували пам’ять загиблих
8 квiтня, 13:52
Міноборони хоче в майбутньому використовувати рекрутинговий підхід в рамках проведення мобілізації
Міноборони анонсувало смарт-мобілізацію в Україні
5 квiтня, 12:09
Балицький став гауляйтером Запорізької області ще в травні 2022 року
Україна хоче конфіскувати майно гауляйтера Балицького
4 квiтня, 21:32
Російські війська просунулися поблизу Авдіївки – ISW
Російські війська просунулися поблизу Авдіївки – ISW
3 квiтня, 06:31

Події в Україні

«Укрзалізниця» повідомила про наслідки сьогоднішніх масових атак Росії
«Укрзалізниця» повідомила про наслідки сьогоднішніх масових атак Росії
Окупанти збільшили кількість атак на Куп’янському напрямку – Генштаб
Окупанти збільшили кількість атак на Куп’янському напрямку – Генштаб
Зеленський нагородив посмертно 198 захисників України
Зеленський нагородив посмертно 198 захисників України
В Україні втретє за день була оголошена масштабна повітряна тривога
В Україні втретє за день була оголошена масштабна повітряна тривога
Анатолій Шкрібляк про підтримку військових компанією «Добродія Фудз»
Анатолій Шкрібляк про підтримку військових компанією «Добродія Фудз»
Окупанти пускають під ніж останні українські шахти на Донбасі
Окупанти пускають під ніж останні українські шахти на Донбасі

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
45K
Вербна неділя – 2024: коли та як святкувати, традиції, обряди, заборони
29K
Революції гвоздик – 50. Як зникла остання імперія Європи
19K
Оновлення даних в ТЦК: військові звернулися до громадян
14K
Навіщо Україні витрачати гроші на телеканали, які ніхто не дивиться? Депутатка пропонує рішення
13K
Чи позбавлятиме Німеччина українських чоловіків статусу біженців: відповідь МЗС країни
13K
Страсний тиждень: традиції та заборони напередодні Великодня

Новини

Влада вивчає можливість підвищення тарифу на світло. Центр Разумкова оцінив необхідність такого кроку
Сьогодні, 17:28
Вето РФ на резолюцію про ядерну зброю в космосі, подробиці передачі Україні Atacms: головне за ніч
Сьогодні, 06:38
Місцями дощ і туман: прогноз погоди на 25 квітня
Сьогодні, 05:30
25 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:14
Через послаблення європейських санкцій Росія отримує мільярди на війну – глава «Укрметалургпром»
Вчора, 14:54
«Сталевий фронт» побудував понад 80 км фортифікацій на Донеччині і Запоріжжі
Вчора, 14:44

Прес-релізи

Майже половина підприємств відзначають покращення ділової активності у порівнянні з минулим роком, – опитування
Майже половина підприємств відзначають покращення ділової активності у порівнянні з минулим роком, – опитування
19 квiтня, 15:45
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua