На Черкащині у трьох пожежах згоріли 700 тонн соломи



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Три пожежі сталися в сіносховищах однієї і тієї самої агрокомпанії

В результаті пожеж, що виникли на території ТОВ «АгроКо» 28 та 29 липня, згоріли 700 тонн соломи. Про це інформує Державна служба з надзвичайних ситуацій.

Перші дві пожежі сталися 28 липня о 21:57 у с. Крутьки Чорнобаївського району. Горіли два сіносховища відкритого типу. 29 липня о 1:50 пожежу було ліквідовано, вогнем знищено 300 тонн сіна. Жертв та постраждалих немає. До гасіння залучалось 11 чоловік та 3 одиниці техніки.

Третя пожежа сталася 29 липня о 3:56 у смт Чорнобай по вул. Черкаській. Загорілась тюкована солома. 29 липня о 05:20 пожежу було локалізовано, вогнем знищено 400 т соломи. Жертв та постраждалих немає. До гасіння залучено 24 чоловіка та 8 одиниць техніки.

Нагадаємо, грецька пожежна служба після проведеного дослідження спростувала припущення влади про те, що масштабні лісові пожежі спричинив підпал.