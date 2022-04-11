Українська економіка внаслідок війни скоротиться на 45% до кінця року, – Світовий банк

ВВП Росії через санкції, запроваджені країнами Заходу, у 2022 році скоротиться на 11,2%, прогнозує Світовий банк

Світовий банк опублікував доповідь про економіку регіону Європи та Центральної Азії, де прогнозується, що валовий внутрішній продукт України у 2022 році скоротиться на 45,1%.

Більшість української робочої сили або бореться на фронті, або покинула країну. В результаті закрилося багато компаній, а заводи, дороги та інша інфраструктура знищені Росією.

ВВП Росії через санкції, запроваджені країнами Заходу, у 2022 році скоротиться на 11,2%, прогнозує Світовий банк. Інвестиції зменшаться на 16,9%, експорт товарів та послуг – на 30,9%, імпорт – на 35,2%.

Нагадаємо, економіст пояснив, що втримало курс гривні під час війни.

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