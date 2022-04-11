  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    Українська економіка внаслідок війни скоротиться на 45% до кінця року, – Світовий банк

    Всемирный банк прогнозирует сокращение ВВП Украины на 45,1% в 2022 году - Українська економіка внаслідок війни скоротиться на 45% до кінця року, – Світовий банк
    Всемирный банк прогнозирует сокращение ВВП Украины на 45,1% в 2022 году

    ВВП Росії через санкції, запроваджені країнами Заходу, у 2022 році скоротиться на 11,2%, прогнозує Світовий банк

    Світовий банк опублікував доповідь про економіку регіону Європи та Центральної Азії, де прогнозується, що валовий внутрішній продукт України у 2022 році скоротиться на 45,1%.

    Більшість української робочої сили або бореться на фронті, або покинула країну. В результаті закрилося багато компаній, а заводи, дороги та інша інфраструктура знищені Росією.

    ВВП Росії через санкції, запроваджені країнами Заходу, у 2022 році скоротиться на 11,2%, прогнозує Світовий банк. Інвестиції зменшаться на 16,9%, експорт товарів та послуг – на 30,9%, імпорт – на 35,2%.

    Нагадаємо, економіст пояснив, що втримало курс гривні під час війни.

    Читайте також:
    Теги: росія окупанти економіка санкції інвестиції банк війна Світовий банк ВВП гривня Україна окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Українська економіка внаслідок війни скоротиться на 45% до кінця року, – Світовий банк