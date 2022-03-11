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    Події в Україні

    Окупанти обстріляли психоневрологічний інтернат на Харківщині. Є постраждалі

    Кількість постраждалих встановлюється - Окупанти обстріляли психоневрологічний інтернат на Харківщині. Є постраждалі
    Кількість постраждалих встановлюється
    фото ілюстративне з відкритих джерел

    Наразі кількість постраждалих та загиблих уточнюється

    Російські військові обстріляли Оскільський психоневрологічний інтернат на Харківщині. На момент обстрілу там було 330 людей, серед яких й малорухомі. Про це повідомив голова Харківської ОДА Олег Синєгубов.

    «Встигли евакуювати у сусідній інтернат 73 людини, на момент ураження ворогом в інтернаті перебувало 330 людей! Із них малорухомих 50, пересуваються на візках 10 підопічних», сказав Синєгубов.

    Наразі кількість постраждалих та загиблих уточнюється.

    Синєгубов зауважив, що ворог цинічно обстрілює цивільну інфраструктуру, оскільки всі наступальні дії невдалі.

    Також російсько-окупаційні війська завдали ракетного удару по Баришівці (Київська область). Пошкоджено низку квартир та житлових будинків.

    Нагадаємо, сьогодні о 5.45 три ракети влучили у військовий аеродром Луцька. Унаслідок обстрілу окупантами Луцька двоє осіб загинули, шістьох поранено.

    Також вранці 11 березня в Івано-Франківську пролунали вибухи біля аеропорту.

    Сьогодні вранці російські окупанти завдали три авіаудари по Дніпру. Ракета вдарила поблизу дитячого садку і багатоквартирного житлового будинку, а також влучила у двоповерхову взуттєву фабрику.

    Теги: окупанти військові Олег Синєгубов
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    Окупанти обстріляли психоневрологічний інтернат на Харківщині. Є постраждалі