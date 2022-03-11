Окупанти обстріляли психоневрологічний інтернат на Харківщині. Є постраждалі

Наразі кількість постраждалих та загиблих уточнюється

Російські військові обстріляли Оскільський психоневрологічний інтернат на Харківщині. На момент обстрілу там було 330 людей, серед яких й малорухомі. Про це повідомив голова Харківської ОДА Олег Синєгубов.

️«Встигли евакуювати у сусідній інтернат 73 людини, на момент ураження ворогом в інтернаті перебувало 330 людей! Із них малорухомих – 50, пересуваються на візках – 10 підопічних», – сказав Синєгубов.

Наразі кількість постраждалих та загиблих уточнюється.

Синєгубов зауважив, що ворог цинічно обстрілює цивільну інфраструктуру, оскільки всі наступальні дії невдалі.

Також російсько-окупаційні війська завдали ракетного удару по Баришівці (Київська область). Пошкоджено низку квартир та житлових будинків.

Нагадаємо, сьогодні о 5.45 три ракети влучили у військовий аеродром Луцька. Унаслідок обстрілу окупантами Луцька двоє осіб загинули, шістьох поранено.

Також вранці 11 березня в Івано-Франківську пролунали вибухи біля аеропорту.

Сьогодні вранці російські окупанти завдали три авіаудари по Дніпру. Ракета вдарила поблизу дитячого садку і багатоквартирного житлового будинку, а також влучила у двоповерхову взуттєву фабрику.