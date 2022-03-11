У Миколаєві ніч пройшла спокійно – Кім

Влада міста працює над відновленням комунікацій

У Миколаєві ніч пройшла відносно спокійно, дарів по місту не було, Про це повідомив голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.

Також в умовах воєнного часу у Миколаєві молода медсестра прийняла пологи.

«Сьогодні вночі за умов телемедицини (онлайн) молода медсестра прийняла пологи. Народився хлопчик. Ось так відбувається у воєнний час», – сказав Кім.

Він також наголосив, що влада міста працює над відновленням комунікацій.

«Звертаюся до підприємців. Прохання дізнатися у військових, що може відбуватися з оплати. Працювати за умов війни теж треба. Зараз ми займаємося відновленням комунікацій, постачанням продуктів. І, звичайно, вибиваємо ворога. Ми знову просунулися далі», — уточнив Кім.

Внаслідок атаки російських окупантів по Луцьку у місті сталися руйнування. Зокрема тимчасово було припинено роботу двох котелень на вул. Карбишева і вул. Арцеулова. Також сьогодні вранці російські окупанти завдали три авіаудари по Дніпру.