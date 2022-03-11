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    Події в Україні

    У Миколаєві ніч пройшла спокійно – Кім

    У Миколаєві ніч пройшла спокійно – Кім
    фото з відкритих джерел

    Влада міста працює над відновленням комунікацій

    У Миколаєві ніч пройшла відносно спокійно, дарів по місту не було, Про це повідомивголова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.

    Також в умовах воєнного часу у Миколаєві молода медсестра прийняла пологи.

    «Сьогодні вночі за умов телемедицини (онлайн) молода медсестра прийняла пологи. Народився хлопчик. Ось так відбувається у воєнний час», – сказав Кім.

    Він також наголосив, що влада міста працює над відновленням комунікацій.

    «Звертаюся до підприємців. Прохання дізнатися у військових, що може відбуватися з оплати. Працювати за умов війни теж треба. Зараз ми займаємося відновленням комунікацій, постачанням продуктів. І, звичайно, вибиваємо ворога. Ми знову просунулися далі», — уточнив Кім.

    Внаслідок атаки російських окупантів по Луцьку у місті сталися руйнування. Зокрема тимчасово було припинено роботу двох котелень на вул. Карбишева і вул. Арцеулова. Також сьогодні вранці російські окупанти завдали три авіаудари по Дніпру.

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    Теги: окупанти Миколаїв влада #stoprussia
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    У Миколаєві ніч пройшла спокійно – Кім