У Миколаєві ніч пройшла спокійно – Кім
Влада міста працює над відновленням комунікацій
Також в умовах воєнного часу у Миколаєві молода медсестра прийняла пологи.
«Сьогодні вночі за умов телемедицини (онлайн) молода медсестра прийняла пологи. Народився хлопчик. Ось так відбувається у воєнний час», – сказав Кім.
Він також наголосив, що влада міста працює над відновленням комунікацій.
«Звертаюся до підприємців. Прохання дізнатися у військових, що може відбуватися з оплати. Працювати за умов війни теж треба. Зараз ми займаємося відновленням комунікацій, постачанням продуктів. І, звичайно, вибиваємо ворога. Ми знову просунулися далі», — уточнив Кім.
Внаслідок атаки російських окупантів по Луцьку у місті сталися руйнування. Зокрема тимчасово було припинено роботу двох котелень на вул. Карбишева і вул. Арцеулова. Також сьогодні вранці російські окупанти завдали три авіаудари по Дніпру.