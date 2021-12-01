На честь львівської мозаїки буде створено незвичну шоколадку

Понад десять років мозаїка ховалася під вагонкою

Реставрація мозаїки тривала пів року

У Львові на честь відреставрованої мозаїки на фасаді магазину, створять тематичну шоколадку. Понад дванадцять років мозаїчне панно «Імпульс і контроль» було закрите залізною вагонкою, і лише в травні 2021 року, з приходом нового орендаря приміщення, його відкрили для глядачів.

«Реставрація мозаїки тривала пів року і нарешті її завершено. Це – подарунок автора Романа Патека до 30-річчя Незалежності України. Тепер, щоб увічнити витвір мистецтва і розповісти про нього якомога більшій кількості людей, буде створено тематичну шоколадку», – зазначається у повідомленні.

Після того, як у 2019 році виконком ухвалив рішення створити відкритий реєстр історичних мозаїк міста, з власником приміщення велися перемовини про відкриття панно.

До слова, у Києві вперше за 50 років помили радянську мозаїку на Березняках.

Як повідомлялося, «чорні» археологи в ході незаконних розкопок в турецькій провінції Ізмір знайшли монастир часів Римської імперії і унікальні мозаїки віком 1,5 тисячі років.