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    На честь львівської мозаїки буде створено незвичну шоколадку

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    Понад десять років мозаїка ховалася під вагонкою - На честь львівської мозаїки буде створено незвичну шоколадку

    Понад десять років мозаїка ховалася під вагонкою

    Фото: Андрій Москаленко

    Реставрація мозаїки тривала пів року

    У Львові на честь відреставрованої мозаїки на фасаді магазину, створять тематичну шоколадку. Понад дванадцять років мозаїчне панно «Імпульс і контроль» було закрите залізною вагонкою, і лише в травні 2021 року, з приходом нового орендаря приміщення, його відкрили для глядачів.

    «Реставрація мозаїки тривала пів року і нарешті її завершено. Це – подарунок автора Романа Патека до 30-річчя Незалежності України. Тепер, щоб увічнити витвір мистецтва і розповісти про нього якомога більшій кількості людей, буде створено тематичну шоколадку», – зазначається у повідомленні.

    Після того, як у 2019 році виконком ухвалив рішення створити відкритий реєстр історичних мозаїк міста, з власником приміщення велися перемовини про відкриття панно.

    До слова, у Києві вперше за 50 років помили радянську мозаїку на Березняках.

    Як повідомлялося, «чорні» археологи в ході незаконних розкопок в турецькій провінції Ізмір знайшли монастир часів Римської імперії і унікальні мозаїки віком 1,5 тисячі років.

    Теги: Львівщина мистецтво реставрація
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    На честь львівської мозаїки буде створено незвичну шоколадку