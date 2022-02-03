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    На Дніпропетровщині через падіння ліфта загинув чоловік

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    Загиблий упав із висоти четвертого поверху - На Дніпропетровщині через падіння ліфта загинув чоловік
    Загиблий упав із висоти четвертого поверху
    фото: glavcom.ua

    86-річний місцевий житель перебував на стаціонарному лікуванні

    У міській лікарні Кам'янського Дніпропетровської області внаслідок падіння ліфта загинув чоловік. Про це Кам'янське районне управління поліції повідомляє у Facebook.

    «Подія трапилась третього лютого в міській лікарні. З висоти четвертого поверху в шахту ліфту впав 86-річний місцевий житель, який перебував у лікарні на стаціонарному лікуванні. Внаслідок падіння чоловік загинув на місці. В рамках досудового розслідування будуть встановлені всі обставини події», – ідеться в повідомленні.

    За даним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 271 (порушення вимог законодавства про охорону праці) Кримінального кодексу України.

    Нагадаємо, раніше у Польщі ліфт з двома українцями зірвався з 15-го поверху. Чоловіки віком 41 і 42 роки фарбували шахту ліфта, перебуваючи на його даху на висоті 40 метрів. Через технічну несправність ліфт упав з 15-го поверху.

    За словами правоохоронців, українських робітників від смерті врятувало те, що при падінні спрацював гальмівний механізм.


    Теги: розслідування Дніпропетровщина чоловік ліфт
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    На Дніпропетровщині через падіння ліфта загинув чоловік