На Дніпропетровщині через падіння ліфта загинув чоловік

86-річний місцевий житель перебував на стаціонарному лікуванні

У міській лікарні Кам'янського Дніпропетровської області внаслідок падіння ліфта загинув чоловік. Про це Кам'янське районне управління поліції повідомляє у Facebook.

«Подія трапилась третього лютого в міській лікарні. З висоти четвертого поверху в шахту ліфту впав 86-річний місцевий житель, який перебував у лікарні на стаціонарному лікуванні. Внаслідок падіння чоловік загинув на місці. В рамках досудового розслідування будуть встановлені всі обставини події», – ідеться в повідомленні.

За даним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 271 (порушення вимог законодавства про охорону праці) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, раніше у Польщі ліфт з двома українцями зірвався з 15-го поверху. Чоловіки віком 41 і 42 роки фарбували шахту ліфта, перебуваючи на його даху на висоті 40 метрів. Через технічну несправність ліфт упав з 15-го поверху.

За словами правоохоронців, українських робітників від смерті врятувало те, що при падінні спрацював гальмівний механізм.



