Скасування засідання Верховної Ради: Зеленський дорікнув нардепам за «вихідний»

Зеленський: «Сирена звучить – йдемо в укриття. А коли немає сирени – працюємо та служимо»

У Верховній Раді було скасовано засідання через ймовірний удар РФ найближчими днями

Президент України Володимир Зеленський прокоментував «вимушений вихідний» у парламентарів через повідомлення про ймовірні удари по Верховній Раді. Про це очільник України повідомив у своєму вечірньому зверненні.

За словами Зеленського, навіть на 1003-й день повномасштабної війни всі протоколи безпеки зараз такі самі, як і раніше

«Якщо лунає сигнал повітряної тривоги, треба реагувати, берегти себе та йти в укриття. Хоч би якою була російська ракетна загроза, її не можна ігнорувати. Але коли немає повітряної тривоги, держава, виробництва, посольства – усі мають працювати однаково», – зазначив він.

Президент наголосив, що інформацію про можливі загрози від розвідки потрібно сприймати, а не влаштовувати собі вихідний.

«Це стосується всіх – від Верховної Ради України та інших структур і гілок влади до органів управління в областях і громадах. Сирена звучить – йдемо в укриття. А коли немає сирени – працюємо та служимо. У війні інакше не буває», – каже український лідер.

Очільник України наголосив, що російський диктатор Володимир Путін й надалі залякуватиме українців. «Він на цьому всю свою владу побудував. Важливо вміти правильно реагувати та робити все, щоб ця війна поверталась додому, у Росію, і щоб там відчували, що таке війна», – додав президент.

Нагадаємо, у Верховній Раді було скасовано засідання, заплановане на 22 листопада. Народних депутатів попередили про ймовірний удар по Раді найближчими днями.

Раніше очільник Кремля повідомив, що російські війська 21 листопада вдарили по Дніпру балістичною ракетою середньої дальності під назвою «Орєшнік». Диктатор заявив про «успішне випробування» нового озброєння. За його словами, нібито під час атаки було уражено «промисловий комплекс, який виробляє ракетну техніку».

Застосування ракети «Орєшнік» є нібито відповіддю на плани США з виробництва і розгортання ракет середньої і меншої дальності в Європі та Азійсько-Тихоокеанському регіоні. Така ракета призначена для доставлення ядерних зарядів. Втім, як сказав сам Путін, вона не несла ядерний заряд.

Як наголосив очільник Кремля, засобів протидії ракетам «Орєшнік» нібито не існує. Їхня швидкість, за словами Путіна, 10 махів, що дорівнює 2,5-3 км за секунду.

Раніше Центр стратегічних комунікацій Збройних сил України повідомляв, що російські війська вперше вдарили по Дніпру міжконтинентальною балістичною ракетою.

Як відомо, за допомогою нарощування виробництва і паузи в обстрілах Росія накопичила понад 1,5 тис. ракет з дальністю понад 350 км.