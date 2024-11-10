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Окупанти тиснуть на Куп’янськ, ситуація в місті критична

Надія Карбунар
glavcom.ua
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Окупанти тиснуть на Куп’янськ, ситуація в місті критична
Евакуація з прифронтових сіл Харківщини
фото: ДСНС

Із Куп'янського району Харківської області продовжують евакуацію жителів прифронтових населених пунктів

Російські окупанти тиснуть на Куп'янськ Харківської області, постійно атакуючи місто. Через важку ситуацію тут закрилось останнє відділення «Укрпошти» і припинили роботу усі банкомати, заявив в ефірі телемарафону начальник Куп'янської міської військової адміністрації Андрій Бесєдін.

За його словами, росіяни контролюють всі дороги до міста й атакують FPV-дронами автівки, які наближаються до нього. У місто важко дістатися навіть гуманітарним вантажам.

«На жаль, закрилося відділення «Укрпошти», у зв’язку з безпековими заходами, щоб не було скупчень людей, не могли ми більше тримати це відділення і наражати кожної секунди працівників і відвідувачів на небезпеку. Також припинили роботу банкомати у зв’язку з застосуванням великої кількості fpv-дронів саме по автівках інкасаторів», – розповів Бесєдін.

Він додав, що безпекова ситуація у регіоні дуже складна, а на лівобережжі й взагалі – критична. Бесєдін закликає мешканців виїздити з території громади в більш безпечні місця.

Тим часом, як повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій, із Куп'янського району Харківської області продовжують евакуацію жителів прифронтових населених пунктів. Щоб вберегти людей від російських обстрілів, рятувальники використовують броньовану техніку.

Окупанти тиснуть на Куп’янськ, ситуація в місті критична фото 1

Мешканці залишають міста та села Куп’янської, Кіндрашівської, Курилівської та Петропавлівської громад. Цими вихідними, 9 та 10 листопада, рятувальники евакуювали людей із села Курилівка, селища Ківшарівка та міста Куп'янськ.

Окупанти тиснуть на Куп’янськ, ситуація в місті критична фото 2

У ДСНС кажуть, що здебільшого допомоги потребували літні люди та особи з інвалідністю.

Окупанти тиснуть на Куп’янськ, ситуація в місті критична фото 3

Люди, які вимушені покинути власні домівки через активні бойові дії, першочергово направляються до проміжних евакопунктів, що розміщені в безпечних місцях.

Раніше головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що ситуація на фронті залишається складною і має тенденцію до загострення.

Крім того, повідомлялося, що росіяни активно готуються до штурмів на півдні України. 

Нагадаємо, ворог минулої доби мав успіхи на Донецькому напрямку. Просування противника зафіксовани одразу біля семи населених пунктів.

Також, за даними аналітиків ISW, на фронті в Україні спостерігаються наступальні дії російських окупантів на Куп'янському, Сватівському, Покровському, Курахівському та Вугледарському напрямках. Тим часом на «українському плацдармі» в Курській області 8 листопада українські війська просунулися до північно-західного краю в Курській області.

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Теги: окупанти дороги рятувальники місто ворог росіяни Олександр Сирський

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