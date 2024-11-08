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Дроновий терор: британська розвідка попередила українців

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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Дроновий терор: британська розвідка попередила українців
Наслідки дронової атаки на Одесу, 7 листопада 2024 р.
фото: ДСНС

«Цілком імовірно, що висока інтенсивність атак, що спостерігалася у вересні та жовтні, стане нормою»

Росія наростила власне виробництво дронів та збільшила кількість ударів по Україні. Цілком імовірно, що така інтенсивність атак, яка спостерігалась у вересні та жовтні, найближчим часом не зменшиться. Про це повідомила розвідка міністерства оборони Великої Британії у соцмережі X.

За даними розвідників, протягом жовтня 2024 року Росія запустила по Україні 2000 дронів-камікадзе, що приблизно на 700 більше, ніж у вересні. Кількість запущених безпілотників значно збільшується третій місяць поспіль.

Міноборони Британії пояснює, що темпи ворожих ударів постійно зростають із середини 2024 року завдяки російським інвестиціям у виробництво дронів, диверсифікації поставок і розширенню стартових майданчиків.

Протягом першого тижня листопада російські темпи нальотів залишалися високими та відповідали останнім тижням жовтня.

На думку британських розвідників, основним обмежувальним фактором для операцій російських дронів-камікадзе, швидше за все, є людські ресурси. Утім, найближчим часом це не позначиться на інтенсивності атак.

«Цілком імовірно, що високі показники, що спостерігалися у вересні та жовтні, стануть нормою», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, через дронову атаку на Одесу в ніч проти 8 листопада постраждала будівля однієї з міських шкіл та дитячий садок. 

Також уночі, 8 листопада, окупанти атакували Київську область і Київ дронами, унаслідок чого поранень зазнали чотири людини. За даними ОВА, усім надається необхідна медична допомога. Постраждалих госпіталізують до місцевої лікарні.

На території Хмельницької області під час нічних повітряних тривог ППО збила два ударних БпЛА. Внаслідок атаки пошкоджено покрівлю та вікна в квартирах житлового двоповерхового будинку. Пожежа ліквідована. Постраждалих чи загиблих немає. 

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Теги: британська розвідка дрон безпілотник Україна росія

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