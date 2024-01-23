Російські війська тричі прицільно атакували рятувальників (фото)

Унаслідок ракетного удару було пошкоджено будівлю однієї із пожежних частин Харкова

Сьогодні, 23 січня, російська армія здійснила три прицільні атаки по рятувальниках. Як зазначається, ворог бив по людях, автомобілях та пожежних частинах. Постраждав один вогнеборець. Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

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«Ворог прицільно б’є по рятувальникам. Три атаки лише за сьогодні. Один вогнеборець постраждав», – йдеться у повідомленні.

Також в ДСНС зазначили, що зранку внаслідок ракетного удару було пошкоджено будівлю однієї із пожежних частин Харкова. На щастя, постраждалих немає.

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«На Херсонщині рятувальники працювали на місці пожежі і прямо на них із ворожого безпілотника скинули боєприпаси. Постраждав командир відділення ДСНС. Наразі він у лікарні. Також пошкоджено автоцистерну», – йдеться у повідомленні.

У Нікополі безпілотник влучив на територію пожежної частини. Загорілося службове авто, у приміщенні пошкоджено вікна. Всі живі.

Нагадаємо, поліція показала відео перших хвилин після сьогоднішнього ранкового ракетного удару по Харкову.

Нагадаємо, вранці у вівторок, 23 січня, російські окупанти завдали кілька ударів по Київському і Салтівському районам міста Харкова, внаслідок чого загинули люди. Зруйновані багатоквартирні житлові будинки, навчальний заклад, інша виключно цивільна інфраструктура,